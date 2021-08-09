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TALİBAN ŞIBIRGAN’DA

TALİBAN GÜÇLERİ ŞIBIRGAN’IN MERKEZİNE DOĞRU İLERLİYOR Taliban, TİKA’nın Yaptırdığı Ankara Şıbırgan Camisi’ni Ele Geçirdi

09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:29
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TALİBAN ŞIBIRGAN’DA

AVRASYA TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU FEDERATION OF EURASIAN TURKISH SOCIETIES BİLDİRİSİ     

Afganistan’ın kuzeyinde Türklerin yoğun yaşadığı, stratejik konuma sahip olan Şıbırgan şehri içinde çatışmalar dünden itibaren şiddetlendi. Türklerin çoğunluğu sağladığı Şıbırgan’da kenar mahallelerde yaşayan yaşlı ve kadınların evlerini terk ederek, Mezar-ı Şerif’e doğru göç etmeye başladıkları öğrenildi.

Göç edemeyen ailelerin ise havalimanı pistinde toplandığı bilgisine ulaşıldı. Cuma gecesi sabaha karşı Taliban güçlerinin Cevizcan iline bağlı Şıbırgan kentinin büyük kısmını ele geçirdiği teyit edildi. Birçok evin ve aracın ateşe verildiği Şıbırgan’ın merkeze çıkan mahallelerinde Taliban askerlerinin kontrolü ele geçirdiği görülüyor.

 Dostum’un en yakın adamlarından Şıbırgan Valisi Haşim Reis’in yaralandığı ve TİKA tarafından yaptırılan Ankara Şıbırgan Camisinin de Taliban askerlerince ele geçirildiği öğrenildi. Şıbırgan’ın düşmesi gerçekleştiği takdirde, özellikle Özbeklerin Türkiye’ye doğru hareket etmesi bekleniyor. Son haftalarda yoğun saldırı altında olan Şıbırgan kentinin Taliban'ın eline geçmesi Kabil Hükümeti için stratejik bir kayıp olacağı belirtiliyor. Şıbırgan, Özebek Mareşal Dostum’un kalesi olarak biliniyor. 

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Çatışmalarda yaralanan Şıbırgab Valisi Haşim Reis (ortada yerel giysili)

Tedavisini tamamlayan Mareşal Dostum üç gün önce Afganistan’a geri döndü. Dostum’un Gani ile görüşmesinde, Taliban’a karşı kuzeyde özellikle Özbek ve Türkmen nüfusun yoğun yaşadığı Şıbırgan, Meymene, Seripul, Tahar, Faybay, Kunduz, Semengan ve Hayratan gibi şehirlerde kendine bağlı güçlerle birlikte Taliban'a karşı çatışmaya girme planı yaptığı biliniyor. 

Taliban güçleri 7 Ağustos itibariyle 407 ilçenin 150'den fazlasını ele geçirmiş bulunuyor. Ülkedeki 34 vilayet merkezinin ise Kabil hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor.

TÜRKLERİN YAŞADIĞI KENT DÜŞTÜ

Afganistan’a Destek Platformu Enformasyon Merkezi,  Şibirgan'ın düştüğünü belirtirken, Amerikan AP Ajansı'na göre Kabil yönetimi Taliban savaşçılarının kente girdiğini, ancak kentin tamamen düşmediğini söyledi. Şibirgan kentinde, çoğunluğu Türkmen ve Özbek Türklerinden oluşan yarım milyondan fazla kişi yaşıyor. Şibirgan'ın düşmesi halinde 24 saat içinde iki farklı bölgedeki iki vilayetin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçmiş olacak.

TİKA tarafından yaptırılan Ankara Şıbırgan Camisi Taliban askerlerince ele geçirildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TALİBAN ŞIBIRGANDA
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