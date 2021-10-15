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Taliban heyeti, Kızılay'dan yardım talebinde bulundu

Altan, "Kendilerinden yardımlar konusunda ihtiyaçlarını dinledik. İnsani yardımlar konusunda faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

15 Ekim 2021 Cuma 12:39
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Taliban heyeti, Kızılay'dan yardım talebinde bulundu

ANKARA, (DHA)

Afganistan'daki Taliban Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyet, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ile görüştü.  Altan, "Kendilerinden yardımlar konusunda ihtiyaçlarını dinledik. İnsani yardımlar konusunda faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, Taliban heyetinin Kızılay, AFAD, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. Taliban Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet, Ankara temaslarının 2'nci gününde önce Türk Kızılay'a ziyarette bulundu. Taliban heyeti, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ile görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Altan ve Muttaki açıklama yaptı. Kızılay Genel Müdürü Altan, Türk Kızılay olarak Afganistan'da 1995 yılından beri yapılan yardımlar çerçevesinde görüştüklerini belirterek, "Özellikle 2018 yılında açmış olduğumuz Afganistan delegasyonumuzu, şu ana kadar yaptığı ve yeni yönetim döneminde yapmış olduğu yardımları konuştuk. Kendilerinden de yardımlar konusunda ihtiyaçlarını dinledik. Hangi konularda yardımlar yapılabileceğini duyduk. İnsani yardımlar konusunda faaliyetlerimiz devam edecek. Kendileri bu konuda bize destek verecekler. Oradaki arkadaşlarımızın çalışmalarına önem veriyorlar. Türk halkına yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ediyorlar" dedi.

Genel Müdür Altan, Taliban heyetinin yardım taleplerine ilişkin, "Özellikle insani yardımlar, kış yardımları; başta yakacak ve kıyafet olmak üzere kıtlıkla alakalı sorun var. Sağlıklı içme suyu sorunları var. Eğitimde kırtasiye ve benzeri talepleri var. Bunun yanında bizim kalkınma yardımlarımız var. Şu ana kadar orada Afganistan'dan göçü engellemek için 65 tane küçük iş yeri açtık. Bu iş yerlerinin devamını talep ediyorlar. Özellikle dul, yetim ailelere de yardımların artırılmasını talep ediyorlar" diye konuştu.

Emirhan ​Muttaki ve beraberindeki heyet, AFAD ziyareti ile Ankara temaslarını sürdürüyor.

DHA

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