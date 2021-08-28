Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1458.23
ALTIN
487.66
DOLAR
8.3443
STERLİN
11.5172
EURO
9.8793
36 öğretim üyesi alacak
36 öğretim üyesi alacak
10 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
10 Öğretim Görevlisi ve...
Hacılar Belediyesinden satılık sanayi arsaları
Hacılar Belediyesinden satılık sanayi...
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç satışı
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tahliye uçuşunda Havva bebek dünyaya geldi

İngiltere'ye tahliye uçuşu gerçekleştiren THY uçağında 30 bin feet'te doğum gerçekleşti.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:42
10 Okunma
Tahliye uçuşunda Havva bebek dünyaya geldi

Afganistan'da oluşan güvensiz ortam ve hayat şartları nedeniyle tahliyeler devam ediyor. İngiltere için çalışan Afgan vatandaşları tahliye için ilk olarak Dubai'ye götürüldü. Dubai'deki Afganları İngiltere'ye götürmek için Türk Hava Yolları (THY) tahliye seferi yaptı.  Dubai-Birmingham seferini yapan uçakta, Afganistan vatandaşı 26 yaşındaki Soman Noori'nin sancıları arttı. 

Türkiye saati ile 04.00 civarında Kuveyt hava sahasındayken hamile yolcunun doğum sancılarının başladığını kabin ekibine bildirmesi üzerine uçakta doktor anonsu yapıldı. Uçakta doktorun bulunmaması nedeniyle kabin amiri Aysel Yavaş ve ekibi doğum için hazırlık yaptı. Kabin ekipleri aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi.  Baba TajMohHammat ve anne Soman Noori üçüncü çocuklarının ismini Havva koydu. Tedbir amaçlı Kuveyt'e inen uçak gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle birlikte Birmingham seyahatini sürdürdü. Uçuş -Birmingham'da son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYTahliyeAfganistanUçakDoğumBebek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Karadağ ile 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduk'
'Karadağ ile 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduk'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçarşı Camisi’nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçarşı Camisi’nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliya İzetbegoviç’in kabrine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliya İzetbegoviç’in kabrine ziyaret
İspanya’daki gemide zehirlenme
İspanya’daki gemide zehirlenme
Büyükelçi Prof.Dr. Eldar Hasanov suçlamaları reddetti
Büyükelçi Prof.Dr. Eldar Hasanov suçlamaları reddetti
Haiti depreminde ölü sayısı artarken kurtarma çalışmaları devam ediyor
Haiti depreminde ölü sayısı artarken kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kabil Havalimanı’ndan son görüntüler...
Kabil Havalimanı’ndan son görüntüler...
İngiltere: Afganistan’dan 4 bin kişi tahliye ettik
İngiltere: Afganistan’dan 4 bin kişi tahliye ettik
Karzai, Taliban’la görüştü
Karzai, Taliban’la görüştü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma