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Suudi Prens'e açılan davanın reddi talep edildi

Suudi Prens'in Kanada'ya suikast timi yolladığına ilişkin açılan davanın reddi talep edildi

09 Aralık 2020 Çarşamba 14:06
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Suudi Prens'e açılan davanın reddi talep edildi

ABD - Suudi Arabistan’ın eski istihbarat yetkilisi Saad Cebri, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kendisini öldürtmek için Kanada’ya gönderdiği suikast timi için ABD'de açılan davada 107 sayfalık savunma ortaya çıktı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın avukatları Cebri'nin iddialarına İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare’den alıntılarla cevap vermesi dikkat çekti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'ın, ABD’de ‘eski bir Suudi istihbarat görevlisini öldürtmek için suikast timi görevlendirme' suçlamasıyla aleyhine açılan davada, Prens Salman’ın avukatları tarafından iki gün önce sunulan savunmada davanın reddini istedi. Prens Muhammed Bin Salman'ın avukatları, Salman’ın ülke lideri olarak  'dokunulmazlığı’ olduğunu ve ABD’deki sivil davalarda yargılanamayacağını belirtti.

İDDİANAMEDE SHAKESPEARE SÖZLERİ
 

Eski bir Suudi istihbarat görevlisi olan Saad al-Jabri (61), Ağustos ayında ABD federal mahkemesine başvurarak Prens Salman’ın (35), 3 yıl önce kendisini öldürtmek için Kanada’ya suikast timi (Kaplan Timi) gönderdiğini iddia etti. Suikast timi, 3 yıl önce Kanada’ya girerken yetkililer tarafından gözaltına alınmıştı. ABD mahkemesi, Cebri’nin İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare’den alıntıladığı 107 sayfalık iddialarını değerlendirmiş ve davayı açmaya karar vermişti. Prens Salman’ın avukatları, pazartesi günü mahkemeye sundukları savunmada Salman’ın göreve geleceği önceden belirlenmiş yabancı bir devlet lideri olduğu için ‘dokunulmazlığı’ olduğunu ve Cebri’nin kendi suçlarını gizlemeye çalıştığını ileri sürdü.

KOVUŞTURMADAN MUAF AÇIKLAMASI

Cebri ise suikast teşebbüsü nedeni olarak kendisinin çok şey bildiğini ve bu sebeple Salman’ın kendisini öldürtmek istediğini ifade etti. Veliaht Prens Salman’ın avukatları ise davanın düşmesi için verdikleri savunmada, "devlet başkanı" olarak kovuşturmadan muaf olduğuna dikkat çekerek görevde bulunan yabancı liderlerin ABD'deki sivil davalardan muaf olduğunu belirtti

"CEBRİ'NİN İDDİASI HUKUKSAL DEĞİL"
 

Salman’ın avukatları, Cebri'nin iddianamesini "Veliaht Prensi, Shakespeare'in en büyük kötü adamlarından birine benzeten bir giriş dahil olmak üzere dramatik olduğunu" ifade etti. Avukatlar, Cebri’nin iddianamesini edebiyat açısından faydalı olduğuna bakılmaksızın hukuksal olarak başarısız olduğunu belirtti.  

WHATSAPP YAZIŞMALARI YAYIMLANMIŞTI

Bin Salman’ın Cebri’ye yazdığı mesajlar dava dilekçesine girmiş, Bin Selman Eylül 2017’de attığı mesajda ‘Cebri’ye ulaşmak için her türlü yolu deneyecekleri’ ve ‘zarar verebileceklerini’ belirtilmişti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suudi PrensKanadaSuikast TimiDava
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