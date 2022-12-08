Suudi Arabistan ile Çin, Riyad’da 3 büyük zirve düzenliyor

SUUDİ ARABİSTAN - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, Suudi Arabistan’a düzenlediği resmi ziyareti kapsamında iki ülke arasında düzenlenecek 3 zirveye katılacağı açıklandı.



Çin liderinin Suudi Arabistan’ı ziyareti kapsamında 3 büyük zirve yapılacağı açıklandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farban konuyla ilgili “Riyad'ın üç zirveye ev sahipliği yapması, seçkin ilişkileri güçlendirme yönündeki ortak kararlılığı teyit ediyor… Krallık, siyasi, ekonomik, sosyal ve kalkınma alanlarında iş birliğini yoğunlaştırmak için başkent Riyad'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 3 zirve aracılığıyla Çin, Körfez ve Arap ülkelerindeki kardeşleriyle çalışmayı dört gözle bekliyor” ifadelerini kullandı.



Suudi Arabistan ile Çin arasında 2016’da imzalanan Üst Düzey Ortak Komite Anlaşması kapsamında politika ve dış ilişkiler, güvenlik işbirliği, askeri işbirliği, ticaret ve yatırım, enerji projeleri, bilim-teknoloji-kültür-turizm ve finans alanlarında alt komiteler kurulmuş ve iki ülke işbirliği çalışmalarına başlamıştı.