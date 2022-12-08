Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.748,89
ALTIN
1.068,68
DOLAR
18,65
STERLİN
22,71
EURO
19,60
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Uzman Yardımcısı alacak
Milli Güvenlik Kurulu Genel...
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest...
Türkiye Yazma Eserler Kurumu 24 Sözleşmeli Restoratör alacak
Türkiye Yazma Eserler Kurumu...
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Suudi Arabistan ile Çin, Riyad’da 3 büyük zirve düzenliyor

08 Aralık 2022 Perşembe 14:52
Suudi Arabistan ile Çin, Riyad’da 3 büyük zirve düzenliyor

SUUDİ ARABİSTANÇin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, Suudi Arabistan’a düzenlediği resmi ziyareti kapsamında iki ülke arasında düzenlenecek 3 zirveye katılacağı açıklandı.

Çin liderinin Suudi Arabistan’ı ziyareti kapsamında 3 büyük zirve yapılacağı açıklandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farban konuyla ilgili “Riyad'ın üç zirveye ev sahipliği yapması, seçkin ilişkileri güçlendirme yönündeki ortak kararlılığı teyit ediyor… Krallık, siyasi, ekonomik, sosyal ve kalkınma alanlarında iş birliğini yoğunlaştırmak için başkent Riyad'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 3 zirve aracılığıyla Çin, Körfez ve Arap ülkelerindeki kardeşleriyle çalışmayı dört gözle bekliyor” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ile Çin arasında 2016’da imzalanan Üst Düzey Ortak Komite Anlaşması kapsamında politika ve dış ilişkiler, güvenlik işbirliği, askeri işbirliği, ticaret ve yatırım, enerji projeleri, bilim-teknoloji-kültür-turizm ve finans alanlarında alt komiteler kurulmuş ve iki ülke işbirliği çalışmalarına başlamıştı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanÇinRiyadZirve
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Saray efsane isimleri ağırladı!
Beyaz Saray efsane isimleri ağırladı!
ABD’li yargıç, Veliaht Prens aleyhindeki Kaşıkçı davasını düşürdü
ABD’li yargıç, Veliaht Prens aleyhindeki Kaşıkçı davasını düşürdü
Bakan Akar: Dostumuzu birlikte dost görür, düşmanımızı da yine birlikte düşman biliriz
Bakan Akar: Dostumuzu birlikte dost görür, düşmanımızı da yine birlikte düşman biliriz
Kursk’a drone saldırısı
Kursk’a drone saldırısı
Zelenski, sahadaki gelişmeleri değerlendirdi
Zelenski, sahadaki gelişmeleri değerlendirdi
Kovid-19 virüsü hazır gıda ürünlerinde günlerce kalabiliyor
Kovid-19 virüsü hazır gıda ürünlerinde günlerce kalabiliyor
Hastanın solunum cihazının sesinden rahatsız olup cihazı iki defa kapattı
Hastanın solunum cihazının sesinden rahatsız olup cihazı iki defa kapattı
Çin, tüm geçici Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırıyor
Çin, tüm geçici Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Alman Meclisi'nin ‘soykırım’ kararına tepki
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Alman Meclisi'nin ‘soykırım’ kararına tepki

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول