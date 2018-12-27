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Suudi Arabistan'da kabine revizyonu

Suudi Arabistan'da kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı'nın da bulunduğu bazı bakanlar değişti.

Suudi Arabistan'da kabine revizyonu

Suudi Arabistan'da kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı'nın da bulunduğu bazı bakanlar değişti.

27 Aralık 2018 Perşembe 18:29
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Suudi Arabistan'da kabine revizyonu

RİYAD

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanlar değişti

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, yayınlanan Kraliyet kararnamesiyle kabinede revizyona gidildi. 

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim el-Assaf, Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane, Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine Abdullah bin Bender, Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh atandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanKabine Revizyonu
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