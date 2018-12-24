Suriyeli muhalifler Münbiç'teki cephe hatlarına gidiyor

AZEZ
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.
ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi.
YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin Türkiye'nin Münbiç'e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.
AA muhabirine açıklama yapan birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, "Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı." dedi.
Münbiç’te hayatlarını devam ettiren sivillerin YPG/PKK'nın konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen, "Örgüt üyelerini Münbiç’ten temizleyerek Münbiç’i özgürlüğüne kavuşturacağız.” açıklamasında bulundu.
AA
fransa cumhurbaşkanı macron abd. suriyeden cekildigine üzüldüm diye bir acıklama yapma zorunda kalmış ama neden cok üzüldüğünü acıklamamış sayın macron ve ekibi bu cografyada güclü ve kendine ve halkına ğüvenen yüzyıllardır türklüğün ğücü olan bir türkiye cumhuriyeti varken sen niye cok üzüldün korkma söznmez bu şafaklarda yüzün al sancak diye başlayan istiklal marşımızın mısaralarını okursan anlamana yardımcı olur biraz fazla üzülme ya gözünden ya dizinden olursun,,,asil kurt