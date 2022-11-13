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Sullivan: Ukraynalılar olağanüstü bir zafer elde etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’nın Herson’da kontrolünü sağlaması ile yaptığı açıklamada, “Ukraynalılar olağanüstü bir zafer elde etti” dedi.

13 Kasım 2022 Pazar 17:05
Sullivan: Ukraynalılar olağanüstü bir zafer elde etti

ABD (DHA)

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Herson’un Rusya’nın kontrolü altındaki tek bölge başkenti olduğunu vurgulayarak, “Ruslar bu geri çekilmeyi gerçekleştirdi. Görünüşe göre Ukraynalılar, Rusya'nın bu savaşta ele geçirdiği tek bölgesel başkentte, şimdi bir Ukrayna bayrağının olduğu yerde, olağanüstü bir zafer kazanmış gibi görünüyor. Bu oldukça dikkate değer bir şey” ifadelerini kullandı.

“ODESA VE KARADENİZ HATTI DAHA GÜVENLİ”

Sullivan, söz konusu gelişmelerin stratejik etkilerinin de olduğunu ifade ederek, “Daha geniş stratejik etkileri de var, çünkü Rusları nehrin karşısına itmek, Odesa ve Karadeniz kıyı şeridi gibi yerlere yönelik uzun vadeli tehdidin eskisinden daha az olduğu anlamına geliyor. Bu büyük bir an. Kesinlikle yolun sonu değil, ama büyük bir an. Bu ABD ve müttefiklerimizin birlikteliğiyle desteklenen Ukraynalıların inanılmaz azmi ve becerisi sayesinde” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Jake SullivanABD
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