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'Sükunet ve gerilimi azaltma tavsiyesinde bulunduk'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği Letonya’nın başkenti Riga’da hem Ukrayna hem de Rusya’ya sükunet ve gerilimi azaltma çağrısında bulunduklarını belirtti.

01 Aralık 2021 Çarşamba 11:02
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'Sükunet ve gerilimi azaltma tavsiyesinde bulunduk'

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği Riga’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, hem Ukrayna hem de Rusya’nın dışişleri bakanları ile temas halinde olduğunu ifade ederek, “Her iki tarafla da temas halindeyiz ve sükunet ve gerilimi azaltma tavsiyesinde bulunduk. Geçenlerde her iki ülkenin dışişleri bakanları Lavrov ve Dmitro Kuleba ile görüştüm. Cuma günü, Cumhurbaşkanım, Rusya Devlet Başkan Putin ile konuşacak. Bugün ve yarın Stockholm'de Dmitro'yu göreceğim, Lavrov'u da yarın Stockholm'de göreceğim. Bu yüzden her iki tarafla da sükunet ve gerilimin azaltılmasını tavsiye eden temaslar halindeyiz” dedi.

"TÜRKİYE DİĞER KOMŞU ÜLKELERİN ÜYELİĞİNDEN YANADIR"

Ukrayna’nın NATO üyeliği ile ilgili soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye genişlemeden yanadır. Türkiye diğer komşu ülkelerin üyeliğinden yanadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere bizlerin zirvede ve NATO Bakanlar Toplantısı'nda üzerinde durduğumuz nokta budur” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluNATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
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