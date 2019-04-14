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Strasburg’da Avrupa’nın en büyük camisi yapılıyor

Strasburg’da Avrupa’nın en büyük camisinin yapımı sürüyor

Strasburg’da Avrupa’nın en büyük camisi yapılıyor

Strasburg’da Avrupa’nın en büyük camisinin yapımı sürüyor

14 Nisan 2019 Pazar 13:51
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Strasburg’da Avrupa’nın en büyük camisi yapılıyor

Strasburg (DHA) 

Avrupa’nın en büyük külliye ve camisi olacak Eyüp Sultan Külliyesi'nin yapımı sürüyor. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından Fransa’nın Strasburg kentinde inşa edilen cami hizmete açıldığında 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Eyüp Sultan Külliyesi Başkanı Sebahattin Aydemir, cami ve külliyenin Avrupa Parlamentosu'na, İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Avrupa Konseyi'ne üç kilometre, Avrupa’nın en büyük katedraline ise iki kilometre mesafede olduğunu söyledi.

İnşaat alanında DHA’ya konuşan Aydemir, “Eyüp Sultan Külliyesi, Avrupa’nın ve Balkanların en büyük camisi olacak, vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz’’ dedi.

Aydemir, sözlerine, “Strasburg Belediye Başkanı, ‘Burada Yahudilerin en büyük havrası var. Neden bir cami olmasın?’ diyerek caminin yapımı için müsaadesini verdi. Böyle bir müsaadeyi Avrupa’da hiçbir şehir, hiçbir belediye başkanı vermez. Allah iman versin, bizim gayretlerimizle onun da bir sözüyle bu iş oldu. İnşallah bitiririz” diyerek devam etti.

Cami arsasını üç etapta aldıklarını, toplamda 14,5 dönüm arsa üzerine külliyeyi inşa edeceklerini ifade eden Aydemir, bu alanda özel kolej, ilkokul ve ana sınıfı gibi okulların yer alıp, külliyenin doğumdan ölüme hizmet vereceğini söyledi. Başkan Aydemir, Strazburg Eyüp Sultan Külliyesi yanında bulunan 700 araçlık park alanının yarısının Strasburg Belediyesi tarafından tahsis edildiğini, külliye inşasının ise yaklaşık 30 milyon avroya mal olmasını beklediklerini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
StrasburgCami
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