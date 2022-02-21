Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
841.60
DOLAR
13.76
STERLİN
18.68
EURO
15.58
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Niğde İli Aktaş Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Niğde İli Aktaş Belediye...
Özyeğin Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Özyeğin Üniversitesi öğretim elemanı...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli İşçi alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli...
İstanbul Kent Üniversitesi 44 Akademik Personel alacak
İstanbul Kent Üniversitesi 44...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Stoltenberg: Moskova, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı körüklemeye devam ediyor

21 Şubat 2022 Pazartesi 23:31
Stoltenberg: Moskova, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı körüklemeye devam ediyor

ABD - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhanks’ın bağımsızlığını resmen tanıması konusunda açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “2015 yılında, Rusya'nın da dahil olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygısını yeniden teyit etti. Donetsk ve Luhansk, Ukrayna'nın bir parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak doğu Ukrayna'daki çatışmayı körüklemeye devam ediyor. Ayrıca Ukrayna'yı bir kez daha işgal etmek için bahane üretmeye çalışıyor” dedi.

STOLTENBERG, UKRAYNA’YA DESTEĞİ YİNELEDİ

Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’nın kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini yineleyerek, “Müttefikler, Rusya'yı mümkün olan en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye, Ukrayna ve çevresindeki devasa askeri birikimini geri çekmeye ve uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine uygun olarak Ukrayna'dan güçlerini çekmeye çağırıyor” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 22.02.2022 10:45
Anahtar Kelimeler:
NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Donbass’taki çatışmalardan kaçan 70 bin kişi Rusya’ya sığındı"
"Donbass’taki çatışmalardan kaçan 70 bin kişi Rusya’ya sığındı"
AB’den Ukrayna’ya 1.2 milyar Euro kredi
AB’den Ukrayna’ya 1.2 milyar Euro kredi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Bazı yaptırımlar uygulanmalı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Bazı yaptırımlar uygulanmalı
ABD’nin Rusya Büyükelçiliği: Kendi tahliye planınızı yapın
ABD’nin Rusya Büyükelçiliği: Kendi tahliye planınızı yapın
Borrell:  Ukrayna’nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı
Borrell:  Ukrayna’nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı
Ukrayna: Rusya ateşkesi 122 kez ihlal etti
Ukrayna: Rusya ateşkesi 122 kez ihlal etti
Bakan Akar, Münih’te gazetecilere değerlendirmelerde bulundu
Bakan Akar, Münih’te gazetecilere değerlendirmelerde bulundu
Rusya’nın olası yaptırımlara karşı yeni bir ödeme sistemi hazırlığı
Rusya’nın olası yaptırımlara karşı yeni bir ödeme sistemi hazırlığı
Yanan feribotta söndürme çalışmaları devam ediyor
Yanan feribotta söndürme çalışmaları devam ediyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma