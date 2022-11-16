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Stoltenberg: Kasıtlı bir saldırının sonucu olduğuna dair hiçbir gösterge yok

16 Kasım 2022 Çarşamba 16:07
Stoltenberg: Kasıtlı bir saldırının sonucu olduğuna dair hiçbir gösterge yok

BELÇİKA - Polonya’ya gündemiyle düzenlenen NATO toplantısının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basına yaptığı açıklamada, “Bu olayla ilgili soruşturma sürüyor ve sonucunu beklememiz gerekiyor. Bunun kasıtlı bir saldırının sonucu olduğuna dair ve Rusya'nın NATO'ya karşı saldırgan askeri eylemler hazırladığına dair hiçbir göstergemiz yok. Ön analizimiz, olayın muhtemelen Ukrayna topraklarını Rus seyir füzesi saldırılarına karşı savunmak için fırlatılan bir Ukrayna hava savunma füzesinden kaynaklandığını gösteriyor” dedi.

Ukrayna’nın Lviv kentinin kuzeyinde, Polonya sınırında bulunan Hrubieszow bölgesine dün düşen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan füzenin ardından Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında Polonya gündemiyle acil olarak toplantı düzenlendi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantının ardından basına açıklamada bulundu. Stoltenberg toplantıda Polonya’nın doğusunda dün meydana gelen patlamayı ele aldıklarını belirterek, üst düzey askeri komutan General Cavoli’nin müttefiklere konu hakkında bilgi verdiğini ve Polonya Büyükelçisi’nin olay ve devam eden soruşturma hakkında NATO’yu bilgilendirdiğini ifade etti.

“BU UKRAYNA’NIN SUÇU DEĞİL, RUSYA NİHAİ SORUMLULUĞU TAŞIYOR”

Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti:

“Dünkü patlama, Rusya'nın Ukrayna genelinde büyük bir roket saldırısı dalgası başlatması sırasında meydana geldi. Rusya'nın Ukrayna'da yasadışı savaşının başlamasından bu yana NATO, doğu kanadımızda teyakkuz durumunu artırdı ve durumu sürekli olarak izliyoruz. Bu olayla ilgili soruşturma sürüyor ve sonucunu beklememiz gerekiyor. Ancak bunun kasıtlı bir saldırının sonucu olduğuna dair ve Rusya'nın NATO'ya karşı saldırgan askeri eylemler hazırladığına dair hiçbir göstergemiz yok. Ön analizimiz, olayın muhtemelen Ukrayna topraklarını Rus seyir füzesi saldırılarına karşı savunmak için fırlatılan bir Ukrayna hava savunma füzesinden kaynaklandığını gösteriyor. Ama açık konuşayım, bu Ukrayna’nın suçu değil. Rusya, Ukrayna'ya karşı yasadışı savaşını sürdürdüğü için nihai sorumluluğu taşıyor.”

“RUSYA BU ANLAMSIZ SAVAŞI DURDURMALI”

Toplantıda NATO müttefiklerinin yaşanan can kaybı nedeniyle derin taziyelerini sunduğunu, Polonya ile güçlü dayanışmalarını ifade ettiğini ve Ukrayna’ya desteğin yinelendiğini belirten Stoltenberg, “Rusya bu anlamsız savaşı durdurmalı. Dün gece Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüm. Tetikte, sakin ve koordineli kalmamız gerektiği konusunda anlaştık. İstişare etmeye devam edeceğiz ve durumu çok yakından izlemeye devam edeceğiz. NATO, dayanışma içinde duruyor ve tüm müttefikleri korumak ve savunmak için her zaman gerekli olanı yapacağız” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 16.11.2022 16:10
Anahtar Kelimeler:
StoltenbergSaldırı
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