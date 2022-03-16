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Stoltenberg: Dünya bu anlamsız savaşı kınıyor

16 Mart 2022 Çarşamba 15:10
Stoltenberg: Dünya bu anlamsız savaşı kınıyor

BELÇİKA- Belçika’nın başkenti Brüksel’de Finlandiya, Gürcistan, İsveç, Ukrayna ve Avrupa Birliği’nin (AB) de katıldığı olağanüstü NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Dünya bu anlamsız savaşı kınıyor. NATO müttefikleri ve ortakları Rusya'ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguluyor ve biz Ukrayna'ya desteğimizde birleştik” dedi.

Brüksel’de NATO karargahında düzenlenen Finlandiya, Gürcistan, İsveç, Ukrayna ve AB'nin de katıldığı olağanüstü NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Stoltenberg, savunma bakanlarının Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ele almak ve gelecek hafta yapılacak NATO Zirvesi'ne hazırlanmak için bugün bir araya geldiğini belirtti. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’un yanı sıra diğer NATO ortakları Gürcistan, Finlandiya, İsveç ve AB’nin de toplantıya katıldığını söyleyen Stoltenberg, “Dünya bu anlamsız savaşı kınıyor. NATO müttefikleri ve ortakları Rusya'ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguluyor ve biz Ukrayna'ya desteğimizde birleştik” dedi.

“BUGÜN HEPİMİZİN UKRAYNA'YI DESTEKLEMESİ DAHA DA ÖNEMLİ”

Uzun yıllar boyunca NATO müttefiklerinin on binlerce Ukrayna askerini eğittiğini ve Ukrayna’nın kendini savunma hakkını korumasına yardımcı olmak için büyük miktarda kritik ekipman sağladığını ifade eden Stoltenberg, “Rus işgalinin başlangıcından bu yana müttefikler, askeri teçhizat, insani ve mali yardım ve milyonlarca mülteciye barınak sağlayarak cesur Ukrayna halkına, hükümetine ve silahlı kuvvetlerine desteğimizi önemli ölçüde artırdı. Bugün hepimizin Ukrayna'yı desteklemesi daha da önemli” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATO Savunma Bakanları ToplantısıNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
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