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Stoltenberg: Barışçıl bir yol arıyoruz ama Rusya’ya açık mesaj vermemiz gerekiyor

10 Ocak 2022 Pazartesi 13:50
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Stoltenberg: Barışçıl bir yol arıyoruz ama Rusya’ya açık mesaj vermemiz gerekiyor

BELÇİKA - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı öncesi Ukrayna’nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Stoltenberg, “Barışçıl siyasal bir yol için çok çalışıyoruz. Ancak Rusya'ya da birlik içinde olduğumuza dair çok net bir mesaj vermemiz gerekiyor” dedi.

NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Barışçıl siyasi bir yol için çok çalışıyoruz. Barışçıl bir çözüme giden yolu bulmak için Rusya ile birlikte çalışmaya devam etmeye hazırız. Aynı zamanda Rusya'nın bir kez daha işbirliği yerine yüzleşmeyi, silahlı bir müdahaleyi seçmesine hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu nedenle Rusya'ya birlik olduğumuzu, Ukrayna'ya karşı bir kez daha askeri güç kullanmaları durumunda ağır bedelleri, ekonomik, siyasi bedelleri olacağına dair çok net bir mesaj da vermemiz gerekiyor” dedi.

“RUSYA İLE PAZARLIK YAPMAK HER ZAMAN MÜMKÜN”

Stoltenberg, Rusya ile yapılacak görüşmelere iyi niyetle gidileceğinin altını çizerek, “Bence şu anda Ukrayna'da ve çevresinde Rus askeri yığınağıyla birlikte gördüklerimiz, NATO'nun Rusya'ya yaklaşımının uygunluğunu ve önemini gösteriyor. Elbette savunmada güçlü bir caydırıcılığa ihtiyacımız var ama bunu anlamlı bir diyalogla birleştirmeniz gerekiyor. Şimdi yaptığımız tam olarak bu. Rusya ile oturuyoruz, onlarla burada, Brüksel'de buluşuyoruz. Bunlar, silahlı bir çatışmayı önlemek için siyasi bir çözüme sahip olduğumuzdan emin olmaya çalışmak için önemli çabalardır. Bu nedenle, bu görüşmelere iyi niyetle, hitap etmeye ve Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazır olarak gidiyoruz. Rusya ile daha önce görüştüm, Rusya ile her zaman anlaşma yapılabilir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergNATOUkrayna Komisyonu ToplantısıRusya
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