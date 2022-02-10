Stephen Hawking’in ünlü ‘kara tahtası’ Londra’da sergilenmeye başlandı

Bilim Müzesi serginin içeriği hakkında yaptığı açıklamada, “İlk kez sergilenecek öne çıkan nesneler arasında, Hawking'in doktora tezinin nadir bir kopyası, tekerlekli sandalyesi ve Hawking'in en değerli ofis eşyalarından biri - akademik karalamalar ve şakalarla dolu bir kara tahta yer alıyor” ifadelerini kullandı. Stephen Hawking İş Başında Sergisi’nde, Hawking'in dünyada sadece 5 tane bulunan doktora tezi 'Genişleyen Evrenlerin Özellikleri' de yer aldı.

OFİSİNDEKİ EN DEĞERLİ EŞYASI

Hawking’in kara tahtasıyla ilgili yapılan açıklamada “Bir bilim adamı olarak Hawking, işbirliğine eğlenceli bir yaklaşım getirdi. Bu, Hawking'in en değerli eşyalarından biri ile örneklendi: 1980'deki Superspace ve Supergravity konferansından karalama kaplı bir karatahta” denildi. Konferansa katılan delegeler, kara tahtayı birbirleri hakkında denklemler, karikatürler ve fıkralarla kapladı. Hawking bu hatırayı çerçeveletip ofisine astı ve Bilim Müzesi'nin konservatörleri, kara tahta üzerindeki tebeşirin kaybolmaması için tebeşir tozunu stabilize etti.