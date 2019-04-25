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Sri Lanka’nın Pugoda kentinde patlama

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun doğusunda bulunan Pugoda kentinde bir patlama meydana geldi.

Sri Lanka’nın Pugoda kentinde patlama

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun doğusunda bulunan Pugoda kentinde bir patlama meydana geldi.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:48
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Sri Lanka’nın Pugoda kentinde patlama

SRİ LANKAPatlamanın mahkeme binasının arkasındaki boş arazide meydana geldiği ve bir el bombasının patlamış olmasından şüphelenildiği belirtiliyor.

Güvenlik kuvvetleri bölgede inceleme yapıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sri LankaPugodaPatlama
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