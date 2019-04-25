Sri Lanka’nın Pugoda kentinde patlama

SRİ LANKA - Patlamanın mahkeme binasının arkasındaki boş arazide meydana geldiği ve bir el bombasının patlamış olmasından şüphelenildiği belirtiliyor.
Güvenlik kuvvetleri bölgede inceleme yapıyor.
DHA
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun doğusunda bulunan Pugoda kentinde bir patlama meydana geldi.
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun doğusunda bulunan Pugoda kentinde bir patlama meydana geldi.
SRİ LANKA - Patlamanın mahkeme binasının arkasındaki boş arazide meydana geldiği ve bir el bombasının patlamış olmasından şüphelenildiği belirtiliyor.
Güvenlik kuvvetleri bölgede inceleme yapıyor.
DHA