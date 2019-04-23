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Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 310’a çıktı

Sri Lanka'da dün 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede meydana gelen toplam 8 patlamada ölü sayısı 310’a yükseldi. Patlamalarda 480 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 310’a çıktı

Sri Lanka'da dün 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede meydana gelen toplam 8 patlamada ölü sayısı 310’a yükseldi. Patlamalarda 480 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

23 Nisan 2019 Salı 11:48
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Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 310’a çıktı

“CANLI BOMBALAR SALDIRDI”

Sri Lanka Devlet Araştırma Dairesi, 3 kilise ve 3 oteldeki patlamanın 'canlı bomba saldırısı' olduğunu duyurdu.

OTOBÜS TERMİNALİNDE 87 ADET PATLAYICI BULUNDU

Sri Lanka Polis Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, Fort Otobüs Terminali'nde 87 adet patlayıcının ele geçirildiği; soruşturmanın sürdüğü, henüz bunla alakalı kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

POLİS: 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Sri Lanka polisi sözcüsü Ruwan Gunasekara, saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen 40 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
 

ÇAVUŞOĞLU: CENAZELERİN ÜLKEMİZE SÜRATLE GETİRİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün sosyal medya hesabından saldırıyla alakalı olarak, “Sri Lanka’daki hain saldırılarda vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’u maalesef kaybettik. Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Aileleriyle temas halindeyiz, cenazelerin ülkemize süratle getirilmesini sağlayacağız” mesajını paylaşmıştı.

BÜYÜKELÇİ ÖZÇUHADAR: 2 MÜHENDİSİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar de DHA muhabirine verdiği bilgi de 2 Türk mühendisin hayatını kaybettiğini; yaralı bir Türk vatandaşı konusunda kendilerine bilgi ulaşmadığını açıklamıştı.

İLK ALTI PATLAMADA KİLİSELER VE OTELLER HEDEF ALINDI

Patlamalar, Katuwapitiya (Katana'da) ve Batticaloa'daki 3 kilise ile Kolombo’daki 3 otelde meydana geldiğini duyurdu. İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından Kolombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

YEDİNCİ PATLAMA DEHİWALA’DA

Yedinci patlama Kolombo şehrinin en büyük banliyösü Dehiwala-Lavinia’da patlamanın gerçekleşti. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

SEKİZİNCİ PATLAMA DEMATAGODA’DA

Sekizinci patlama Kolombo’nun Dematagoda banliyösünde yer alan Mahavila Udyana yolunda gerçekleşti. Polis ekiplerinin saldırılarla alakalı olduğu düşünülen bir şüphelinin evine yönelik operasyon düzenledikleri sırada patlamanın oldu. Patlamada 3 polis hayatını kaybetti.
 

SRİ LANKA'DA BİR ARAÇTA KONTROLLÜ PATLAMA
 

Kolombo şehrinde St. Anthony's Kilisesi yakınında park halindeki bir minibüsteki düzenek, bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak patlatıldı.

SRİ LANKA’DA HAVALİMANI YAKININDAKİ ŞÜPHELİ PAKETTEN BOMBA ÇIKTI

Sri Lanka’da havalimanı yakınında önceki gün tespit edilen paketten bomba çıkmış, bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirilmişti. Sri Lanka güvenlik kuvvetleri, Negombo şehrinde bulunan Bandaranaike Uluslararası Havaalanı yakınında bir şüpheli paketi fark ettiklerini; bomba imha uzmanlarının incelediği paketten bomba çıktığını; bombanın uzman ekiplerce etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

SRİ LANKA’DA OTOBÜS TERMİNALİNDE 87 ADET PATLAYICI BULUNDU
 

Sri Lanka Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fort Otobüs Terminali'nde 87 adet patlayıcı bulunduğunu duyurdu. Açıklamada Pettah polis merkezi mensuplarının önce 12, ardından 75 adet patlayıcı ele geçirdiklerini duyurdu. Soruşturmanın sürdüğü, henüz bunla alakalı kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

SALDIRILARI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken hastane kaynakları ölü sayısının artabileceğinden endişeleniyor. 

22 YABANCI UYRUKLU KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel medya hayatını kaybedenler arasında Türkiye, Portekiz, ABD, İngiltere ve Hindistan’dan vatandaşların olduğunu; 9 yabancı uyruklunun hala kayıp olduğunu; 25 yabancı uyrukluya ait olduğu düşünülen cesedin kimlik tespitinin yapılamadığını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sri LankaSaldırıölü Sayısı
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