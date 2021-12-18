Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,084.47
ALTIN
956.21
DOLAR
16.56
STERLİN
21.98
EURO
18.57
22 orman mühendisi alınacak
22 orman mühendisi alınacak
Güngören’de gayrimenkul satışı
Güngören’de gayrimenkul satışı
Akademik personel alım ilanı
Akademik personel alım ilanı
TOKİ'den konut satışı
TOKİ'den konut satışı
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Soylu: Bugün çok önemli bir adım atıyoruz

Bakan Soylu, “Bugün çok önemli bir adım atıyoruz” dedi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 17:41
7 Okunma
Soylu: Bugün çok önemli bir adım atıyoruz

MACARİSTAN (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macar Hudut Kapıları'nda Görevlendirilen Türk polis memurlarının Göreve Başlama Töreni'ne katıldı. Burada konuşma yapan Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Macaristan Başbakanı Viktor Orban Bey’in 11 Kasım’da Ankara’da hem Türkiye’ye hem de Macaristan’a güç veren yaptıkları Yüksek Düzeyli İstişare Toplantısı ve ardından gerçekleşen anlaşmalar çerçevesinde biz de bugün çok önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Bakan Soylu, Türkiye ve Macaristan’ın köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, projenin çok önemli olduğunu belirtti. Soylu, “Çok yakın zamanda ahdi bir sözleşmeyi uygulamaya döndürdüğümüz için burada gösterdiğiniz misafirperverlik için hem şükranlarımızı, hem minnetlerimizi sunuyorum. Sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Bakan Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Macaristan Başbakanı Viktor Orban Bey’in 11 Kasım’da Ankara’da hem Türkiye’ye hem de Macaristan’a güç veren yaptıkları Yüksek Düzeyli İstişare Toplantısı ve ardından gerçekleşen anlaşmalar çerçevesinde biz de bugün çok önemli bir adım atıyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Orban’ın liderlikleri, iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmektedir ve ivmelendirmektedir. Bu da bizim sorumluluklarımızı artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“TÜRK VE MACAR POLİSİ BUGÜN ORTAK BİR PROJEYE BAŞLIYOR”

Türk ve Macar polisinin  önemli ortak bir projeye başladığının altını çizen İçişleri Bakanı Soylu, “Hem kaçak göçle mücadele hem aynı zamanda uyuşturucuyla mücadele, aynı zamanda sınır aşan suçlarla mücadele için Türk ve Macar polisi bugün ortak bir projeye başlıyor. Bunu 2019’da Şubat ayında Sırbistan’la başlatmıştık. Yüzlerce göçmen yakalandı, birçok uyuşturucu madde ve silah yakalandı ve sınır aşan suçlara müdahale edildi. İnanıyorum ki ilk önce Macaristan’ın kapısında, ardından da üçüncü kapıda gerçekleştirilecek bu iş birliğinde çok daha güçlü sonuçlar elde edilecektir. Böylelikle iki ülkenin polis teşkilatının da birbiriyle tecrübesi ve birbiriyle görev alanındaki katma değeri önemli bir sonuç doğuracaktır” dedi.

DÖRT ÖNEMLİ SORUN

Bakan Soylu, Macaristan Başbakanı Orban’ın Türkiye ziyaretinde dünyanın dört önemli sorunla karşı karşıya olduğunu ifade ettiği konuşmasını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Salgın, zatıalinizin de şu anda hükümet adına yönetmeye çalıştığı dünyanın en önemli sorunlarından birisi. Bu projenin belki de en asli unsurlarından birisi olan göç, küresel bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Yine enerji sorunu, dünyanın önemli sorunlarından birisi olarak önümüzdedir. Elbette ki bunların oluşturduğu bütün dünyada da şu anda önemli dalgalanmalara sebep olan, ekonomik sorunlardır. Bu küresel problemlerin yanı sıra hepimizi ilgilendiren bölgesel sorunlar da var. Maalesef terör, elbette ki uyuşturucu, sınır aşan suçlar ve yine küresel bir problem olarak karşımızda duran siber suçlar. Bunlar karşı en önemli atmamız gereken adımlardan bir tanesi de bölgesel ve ülkeler arası iş birliği. Bugün sizin de ortaya koyduğunuz iradeyle ve hakikaten çok kısa bir zamanda yapılan bir hazırlıkla bunlardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluIçişleri Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan’da Türk Şehitliği’ni ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan’da Türk Şehitliği’ni ziyaret etti
Filipinler’de Rai Tayfunu: Bir aylık bebek böyle kurtarıldı
Filipinler’de Rai Tayfunu: Bir aylık bebek böyle kurtarıldı
NATO’dan Rusya açıklaması
NATO’dan Rusya açıklaması
G7 Sağlık Bakanları: Omicron dünya için en büyük tehdit
G7 Sağlık Bakanları: Omicron dünya için en büyük tehdit
New York'taki Türk imamdan 14 yaşındaki kıza taciz
New York'taki Türk imamdan 14 yaşındaki kıza taciz
Danimarka, Kosova’da 300 hapishane hücresi kiralayacak
Danimarka, Kosova’da 300 hapishane hücresi kiralayacak
Kentucky’deki hortumun neden olduğu yıkım, havadan görüntülendi
Kentucky’deki hortumun neden olduğu yıkım, havadan görüntülendi
Dünya Meteoroloji Örgütü: Arktik sıcaklık rekoru kırıldı
Dünya Meteoroloji Örgütü: Arktik sıcaklık rekoru kırıldı
Macaristan’da göçmenleri taşıyan otomobil takla attı: 7 ölü, 4 yaralı
Macaristan’da göçmenleri taşıyan otomobil takla attı: 7 ölü, 4 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma