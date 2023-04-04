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Somali'de patlayıcılar geçen yıl 1200 kişinin yaralanmasına ya da ölümüne yol açtı

Birleşmiş Milletler (BM), patlayıcı maddelerden ötürü Somali'de geçen yıl 1200 kişinin öldüğünü ya da yaralandığını açıkladı.

04 Nisan 2023 Salı 18:21
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Somali'de patlayıcılar geçen yıl 1200 kişinin yaralanmasına ya da ölümüne yol açtı

İSTANBUL AA- Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü dolayısıyla açıklama yapan BM Somali Destek Misyonu, Somali'de patlayıcı madde tehdidinin ortadan kaldırılması için kararlı olduklarını vurguladı.

Açıklamada, "2022 yılında en az 1200 Somalili, el yapımı patlayıcılar, savaş kalıntıları ve kara mayınları yüzünden öldü ya da yaralandı." ifadesi kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Somali Temsilci Yardımcısı Anita Kiki Gbeho, Somalilerin patlayıcılardan ötürü ödediği bedelin çok yüksek olduğunu ifade ederek, patlayıcı madde kirliliğinin ekonomik gelişimle birlikte insani yardımların ulaştırılmasını da engellediğini vurguladı.

Ülkede 1990'ların başında çıkan iç savaş ve ardından terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırıları yüzünden çok sayıda bölgede mayınlar ve patlayıcı kalıntıları bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Mayın Bilinci Ve Mayın Faaliyetine Destek Günü
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