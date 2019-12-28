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SOMALİ'DE KANLI SALDIRI

Somali Büyükelçisi Yılmaz: Saldırıda 2 Türk hayatını kaybetti

SOMALİ'DE KANLI SALDIRI

Somali Büyükelçisi Yılmaz: Saldırıda 2 Türk hayatını kaybetti

28 Aralık 2019 Cumartesi 16:05
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SOMALİ'DE KANLI SALDIRI

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Federal Hükümet Sözcüsü Ismael Mukhtar Omar sosyal medya hesabından 30 kişinin hayatını kaybettiğini; 60’tan fazla da insanın yaralandığını duyurdu.

Somali eski güvenlik bakanı, Federal Parlamento üyesi Abdirizak Mohamed ise  patlamada 17’si güvenlik görevlisi, 4’ü farklı uyruktan 73’ü sivil 90’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Başkent Mogadişu’da bir vergi kontrol noktası yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

ÖLÜ SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz saldırıda 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini; olayı araştırdıklarını söyledi.

Saldırı yerel saatle 08:15’te meydana geldi. Bomba yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırıda 76 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mogadişu Ambulans Servis Hizmetleri’nden yapılan açıklamada 76 kişinin öldüğü, 70 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SomaliBombaSaldırıPatlamaMogadişu
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