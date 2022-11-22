Solomon Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SOLOMON ADALARI - Solomon Adaları’nda bugün 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu depremin 15 kilometre derinlikte ve Honiara adasının açıklarında meydana geldiğini duyurdu. Solomon Adaları Meteoroloji Servisi, tsunami riski olmadığını açıkladı.



Solomon Adaları'nın yakın komşusu Avustralya'nın Başbakanı Anthony Albanese depremle ilgili "Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare'ye Avustralya'nın, Honiara yakınlarındaki deprem sonrasında yardıma hazır olduğunu ilettim" dedi.