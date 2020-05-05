Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
YÖK: 180 baraj puanı 170'e çekildi
YÖK: 180 baraj puanı 170'e...
İlk kez Beytüşşebap'ta görüntülendi
İlk kez Beytüşşebap'ta görüntülendi
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok özledim
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok...
104 ülkeden 77 bin kişi, omurilik felçlileri için koştu
104 ülkeden 77 bin kişi,...
Koronavirüste yaşlılar neden risk altında?
Koronavirüste yaşlılar neden risk altında?
İş fırsatları için hemen tıkla!

Soğuk Savaş yıllarından bu yana ilk kez Barents Denizi’nde

Dünya koronavirüs salgınına yoğunlaşırken, ABD'den Rusya ile gerginliği arttıracak bir hamle geldi. ABD, ‘Soğuk Savaş’ yıllarından bu yana ilk defa, Rusya’nın Barent Denizi’ne dört savaş gemisi gönderiyor. ABD, donanmanın‘deniz güvenlik operasyonları’ yürüteceğini açıkladı.

05 Mayıs 2020 Salı 15:07
0 Okunma
Soğuk Savaş yıllarından bu yana ilk kez Barents Denizi’nde

ABD - ABD'den Rusya ile gerginliği arttıracak bir hamle geldi. ABD Donanması pazartesi günü yaptığı açıklamada Barents Denizi’ne güvenlik operasyonları yürütmek için 3 muhrip göndereceğini açıkladı. İngiliz Kraliyet Donanması’ndan da HMS Kent adlı destek gemisinin de,ABD Donanmasına katılacağı açıklandı. ABD Donanması 1980’lerden bu yana Barents Denizi’nde faaliyet göstermedi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI HABERDAR EDİLDİ

ABD Donanması, 1 Mayıs’ta Rusya Savunma Bakanlığı’nın Barents Denizi’nde gerçekleşecek görev hakkında, ‘yanlış anlamalardan kaçınmak, riski azaltmak ve tansiyonu yanlışlıkla tırmandırmamak’ için haberdar edildiğini açıkladı. Rusya’nın Kuzey Filosunun durumu takip ettiği ifade edildi.

BARENTS DENİZİ NERESİ VE RUSYA İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Barents Denizi, Rusya için büyük hidrokarbon rezervleri, Kuzey Denizi gemicilik nakliye rotası, savunma ve jeopolitik olarak hayati önem taşıyan bir bölgedir. Kuzey Buz Denizi’nin Rusya, Finlandiya ve Norveç’in kuzeyine düşen kesimidir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaSoğuk Savaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 97 ölüm
Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 97 ölüm
İngiltere’de sadece bakım evlerinde 6 bine yakın kişi öldü
İngiltere’de sadece bakım evlerinde 6 bine yakın kişi öldü
İşte dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İşte dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Rus lider Putin’den Kim Jong-un’a madalya
Rus lider Putin’den Kim Jong-un’a madalya
Rusya’da 10 bin 102 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da 10 bin 102 yeni koronavirüs vakası
KKTC’de normalleşme süreci başladı
KKTC’de normalleşme süreci başladı
Rusya'dan koronavirüs anketi: Putin güven kaybediyor
Rusya'dan koronavirüs anketi: Putin güven kaybediyor
ABD alarma geçti!
ABD alarma geçti!
Kazakistan'da Dariga Nazarbayeva görevinden alındı
Kazakistan'da Dariga Nazarbayeva görevinden alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı