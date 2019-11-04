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SMO yaraları sarıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde SMO yaraları sarıyor

SMO yaraları sarıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde SMO yaraları sarıyor

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:57
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SMO yaraları sarıyor

İSTANBUL - Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen bölgelerde sadece güvenliği sağlamıyor, aynı zamanda hayatın normale dönmesi için, sivillerin yaşam alanlarını düzenlemek için de çalışmalar yürütüyor.

DHA'nın ulaştığı görüntülerde, SMO askerlerinin, Tel Abyad ve Resulayn'da sokak temizliğinden, halka yapılan yardımlara, insanların evlerine yeniden yerleşmesinden, terör örgütünün verdiği zararları gidermek için yapılan tadilata kadar birçok çalışmayı yürüttüğü görülüyor.

Halka yapılan yardımlar büyük memnuniyet yaratırken, şekerleme ve çikolataların hediye edildiği çocukların da psikolojileri düzeltilmeye çalışılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SmoTerör örgütüSMO Yaraları Sarıyor
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