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Sırp lider Vucic, ülke savunmasını güçlendirmek için orduya 5 bin kişi alınacağını söyledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, özel birliklerin güçlenmesini istediklerini belirterek, orduya 5 bin kişilik alım yapılacağını duyurdu.

16 Ocak 2023 Pazartesi 17:06
Sırp lider Vucic, ülke savunmasını güçlendirmek için orduya 5 bin kişi alınacağını söyledi

BELGRAD - Vucic, başkent Belgrad'daki Orduevinde gerçekleşen ve Sırbistan ordusunun 2022'deki faaliyetleri ve durumunun ele alındığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin gelecek dönem yerli üretim insansız hava araçlarına odaklanacağına işaret eden Vucic, "Özel birliklerin güçlenmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Bu bağlamda, 15 Şubat Devlet Günü'nde özel birliklere 5 bin kişinin alınması için ilan açılmasını talep edeceğim." dedi.

Vucic, savunma sanayisinin güçlenmesi adına da faaliyetler yürüteceklerini ifade ederek, askerlerin maaşlarında artış yapılması kararı aldıklarını belirtti.

Ukrayna'daki savaşın Sırbistan'ı olumsuz etkilediğini dile getiren Vucic, "Ödemesini yaptığımız askeri donanımın ithalatını yapamıyoruz. Aynı şekilde yedek parçaları da getiremiyoruz. Bu yüzden de güçlü olan taraflarımıza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Milos Vucevic de Sırbistan ordusunun kriz anlarında gösterdiği vatanseverlik karşısında memnuniyet duyduklarını belirterek, Kosova ile yaşanan son gerilimde ordunun emirleri eksiksiz yerine getirdiğini vurguladı.

Sırbistan savunmasının güçlenmesi için çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Vucevic, ülkesinin askeri tarafsızlık tutumunu devam ettirdiğini yineledi.

AA

Son Güncelleme: 16.01.2023 17:08
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Sırp Lider Vucicülke Savunması
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