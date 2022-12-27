Sırbistan’da orduya ‘en yüksek düzeyde hazır ol’ emri verildi

SIRBİSTAN - Sırbistan ile Kosova arasında haftalarca tırmanan gerilim sonrasında, Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, dün Sırp ordusuna ‘en üst düzeyde savaş hazırlığında’ olma talimatı verildiğini duyurdu.



Savunma Bakanı Vucevic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in emriyle ilgili dün yaptığı açıklamasında “Sırbistan Cumhurbaşkanı, Başkomutan olarak bu gece Sırp Ordusu’na, silahlı kuvvet kullanma düzeyi olan en üst düzeyde savaş hazırlığında olma talimatı verdi” ifadelerini kullandı.



Vucevic sözlerine şöyle devam etti;



“Bu bizi Sırp Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen, Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan, tüm Sırbistan vatandaşlarını koruyan, yaşadıkları her yerde Sırplara karşı terör ve terörizmi önleyen en yüksek eylem seviyesine yükseltiyor.”



KURTİ, KFOR KOMUTANIYLA GÖRÜŞTÜ



Kosova Başbakanı Albin Kurti dün Kosova’daki NATO Barış Gücü’nün (KFOR) Komutanı Tümgeneral Ristuccia ile bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili NATO KFOR “Bugün, NATO liderliğindeki KFOR misyonunun Komutanı Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia, Kosova'daki güvenlik durumunu görüşmek üzere Albin Kurti ve Lars-Gunnar Wigermark ile bir araya geldi” açıklamasını yaptı.