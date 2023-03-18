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Sırbistan'da "Fransız-Alman Planı" karşıtı gösteri düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kosova ile ilişkilerin düzeltilmesini öngören "Fransız-Alman Planı" karşıtı gösteri düzenlendi.

18 Mart 2023 Cumartesi 00:05
Sırbistan'da "Fransız-Alman Planı" karşıtı gösteri düzenlendi

BELGRAD (AA)

Belgrad’da toplanan aşırı sağcı Sırplar, ABD ile Avrupa Birliği'nce (AB) desteklenen, Sırbistan-Kosova ilişkilerinin düzeltilmesini hedefleyen "Fransız-Alman Planı"nı eleştirdi.

Gösterinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin ülkeleri arasındaki Belgrad-Priştine Diyaloğu görüşeceği, Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yapılacak toplantıdan bir gün önce yapılması dikkati çekti.

Sırbistan bayraklarının açıldığı gösteride, "Sırbistan’ı unutma, koru ve verme" sloganları atılırken, Vucic'e istifa etmesi ve erken seçim ilan etmesi çağrısı yapıldı.

"Kosova Sırbistan'ın kalbidir", "Kutsal olanı vermiyoruz" yazılı dövizlerin açıldığı gösteride ayrıca "Yaşasın Putin" şeklinde slogan atıldı.

- "Ohri'de hiçbir şey imzalamayacağım"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Voyvodina Bölgesi'ndeki Sremska Mitrovica düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada, Ohri'ye ülkesi ile Kosova ilişkilerinin normalleştirilmesini görüşmek için gideceğini belirtti.

Vucic, "Ohri'de hiçbir şey imzalamayacağım" ifadesini kullanarak, 3. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden çok uzak olmadıklarını, görevlerinin Sırbistan'ı korumak olduğunu söyledi.

- Sırbistan, Kosova'yı kendi toprağı görüyor

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.​​​

AB, Sırbistan ve Kosova arasındaki Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun yeni toplantısının 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yapılacağını duyurmuştu.

AA

Son Güncelleme: 18.03.2023 10:13
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SırbistanFransızAlman PlanıGösteriKosovaFransızAlman PlanıBelgradönce Vatan
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