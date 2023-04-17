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Silahlı saldırıların ardından Biden, Kongreye harekete geçme çağrısını yeniledi

ABD Başkanı Joe Biden, dün gece Alabama ve Kentucky'de yaşanan silahlı saldırıların ardından Kongre'yi silahlanma yasalarıyla ilgili harekete geçmeye çağırdı.

17 Nisan 2023 Pazartesi 08:59
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Silahlı saldırıların ardından Biden, Kongreye harekete geçme çağrısını yeniledi
New York

Alabama ve Kentucky eyaletlerinde meydana gelen silahlı saldırıların ardından Biden, yazılı açıklama yaptı.

Biden, Alabama'nın Dadeville kentinde bir gencin doğum günü partisinde öldürülen en az 4 kişinin ve Kentucky'nin Lousville şehrindeki bir parkta kalabalık üzerine açılan ateşte öldürülen 2 kişinin yasını tuttuklarını belirterek, eşi Jill Biden ile yaralananlar ve saldırılardan etkilenenlerin aileleri için dua ettiklerini belirtti.

"Silahlar, Amerika'da çocukların önde gelen katilidir ve sayılar azalmıyor, artıyor. Bu çok korkunç ve kabul edilemez." ifadesini kullanan Biden, Amerikalıların silahlanma konusunda milletvekillerinin sağduyulu hareket etmesini istediklerini dile getirdi.

Buna karşın, Cumhuriyetçilerin silahlanma konusunda "tehlikeli" yasaları savunan Ulusal Tüfek Derneğinin (NRA) yanında durduğunu ifade eden Biden, Cumhuriyetçi liderlerin NRA'nın bu hafta düzenlenen etkinliğindeki konuşmalarına dikkati çekti.

Biden, Tennessee Valisi Bill Lee'yi silah satın alımlarında sabıka kaydı kontrollerinin genişletilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalaması ve eyalet meclisini "kırmızı bayrak" yasalarını geçirmeye çağırmasını takdirle karşıladığını bildirdi.

Silahlanma konusunda hayat kurtaracak federal yasalar üzerine iyi niyetle çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Biden, kapsamlı sabıka kaydı kontrolleri, silah üreticilerinin sorumluluk muafiyetini ortadan kaldırmak, saldırı silahları ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması gibi konularda Kongreye harekete geçme çağrısını yineledi.

Alabama eyaletinin Dadeville kentinde dün gece 22.30 sıralarında doğum günü kutlamasının yapıldığı bir mekana gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, en az 20 kişinin ise yaralandığı belirtilmişti.

Kentucky eyaletinin Louisville kentinde ise yine dün gece bir parktaki kalabalığa ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BidenSilahlısaldırıKongre
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