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Şentop, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile görüştü

29 Eylül 2022 Perşembe 11:18
Şentop, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile görüştü

MACARİSTAN - Macaristan’a resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Budapeşte’deki temasları kapsamında ilk görüşmesini Macaristan Millî Meclisi Başkanı Laszlo Köver’le gerçekleştirdi.

Şentop görüşmelerin ardından, Macaristan Millî Meclisi Konuk Defterini imzaladı. Şentop ve Köver, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Şentop açıklamasında, görüşmede ikili ve bölgeyi ilgilendiren gelişmelerin değerlendirildiğini ifade ederek, Ukrayna’da yaşanan savaşa dikkat çekti. Şentop, “Bölgemizde sıcak çatışma, savaş durumu var. Başta göç, gıda ve enerji krizi olmak üzere ortaya çıkardığı sorunlar var. Macaristan’ın uluslararası sorunlara gerçekçi yaklaşımını olumlu ve değerli buluyoruz. Türkiye’nin AB üyelik sürecinde Macaristan’ın desteği için teşekkürlerimi ilettim” dedi.

Macaristan Meclis Başkanı Köver de konuşmasında, gündemdeki konuları ele aldıklarını söyledi. Köver, “Bütün dünyayı etkileyen konular, savaşın getirdiği tehditler. Bu tehditlerin hayatımıza etkilerinden bahsettik. Macaristan bakımından Türkiye’nin faaliyeti çok önemli. Özellikle istikrar bakımından. Göç ve enerji sektöründe Türkiye’nin faaliyeti ve sağladığı istikrar çok önemli. Çok büyük dünya çapında bir gıda krizi yaşayabilirdik fakat Türkiye’nin yardımıyla bu önlendi” dedi.  Köver, Türkiye’nin AB içinde yer alması gerektiğini de belirterek, “Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyoruz” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Mustafa ŞentopBudapeşte
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