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Senegal'de Hristiyan-Müslüman dayanışmasının sembolü; Ngalakh tatlısı

Senegal'de Hristiyanlarla Müslümanlar, Paskalya için özel hazırlanan "Ngalakh" tatlısıyla birlik ve beraberliklerini pekiştiriyor.

08 Nisan 2023 Cumartesi 13:02
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Senegal'de Hristiyan-Müslüman dayanışmasının sembolü; Ngalakh tatlısı
Dakar

Nüfusun yaklaşık yüzde 4'ünün Hristiyan olduğu Senegal'de, 9 Nisan'da kutlanacak Paskalya öncesi başlayan hummalı hazırlık hız kesmeden devam ediyor.

Hristiyan toplumunun Paskalya döneminde tuttuğu Büyük Perhiz (Careme) orucunun sonunu temsil eden ve Paskalya pazarından önceki cumaya denk gelen "Kutsal Cuma" için Hristiyan aileler özel bir tatlı hazırlıyor.

Senegal'de Paskalya denilince ilk akla gelen lezzet Ngalakh, Batı Afrika'da sıkça kullanılan bir irmik çeşidi "thiakry", baobab ağacı meyvesi, muskat, süt, şeker ve yer fıstığı kremasıyla hazırlanıyor.

Hristiyan aileler cuma günü erkenden bir aile büyüğünün evinde toplanıyor ve neredeyse tüm mahalleye yetecek kadar Ngalakh pişiriyor.

Sıvı kıvamda olan Ngalakh, üzerine Hindistan cevizi rendesi, muz dilimleri ve kuru üzümle servis ediliyor.

Evin gençleri, Müslüman komşu ve tanıdıkların listesini yapıyor, cuma öğleden sonraya kadar tatlının büyük bir kısmını Müslümanlara dağıtıyor.

Bir Paskalya geleneği olan Ngalakh, bugün Senegal'de Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki birlik ve beraberliğin sembollerinden biri kabul ediliyor.

AA muhabiri, Dakar'ın Parcelles Assainies mahallesinde Ngalakh hazırlayan Hristiyan bir ailenin konuğu oldu.

"Her dini kutlama bağlarımızı güçlendiriyor"

Ailesiyle Ngalakh hazırlayan Hortensia Alaofary Kanfoudy, Hristiyanların da Paskalya öncesi 40 gün oruç tuttuğunu ve Ngalakh'ın da bu orucun bitimini sembolize ettiğini söyledi.

Kanfoudy, "Aile büyüklerimizle bir araya gelip birlikte Ngalakh hazırlıyoruz ve Müslüman komşularımıza dağıtıyoruz. Atalarımızdan kalma bu geleneği sürdürebildiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Ngalakh'ın sadece bir tatlı olmadığının altını çizen Kanfoudy, şöyle devam etti:

"Ngalakh geleneksel bir tatlı olmanın ötesinde Müslümanlarla Hristiyanların diyaloğunu güçlendiren de bir sembol. Zaten asıl arzumuz da bu. Müslümanlar da Kurban ve Ramazan bayramlarında ve aşure gününde Hristiyan komşularına et ve kuskus ikram ediyor. Biz de keza Ascension (Hristiyan inancında Hz. İsa'nın göğe yükselişi) ve Noel'de onlara ikramlarda bulunuyoruz. Her dini kutlamada yapılan bu paylaşım, diyaloğu ve birlik duygusunu da güçlendiriyor."

"Bu dayanışma Senegal'e özgü"

Ngalakh hazırlıklarına katılan Kandoudy'nin teyzesi Müslüman Rokhaya Diagne de Müslümanlarla Hristiyanların sadece toplumda değil, aynı ailede de bir arada yaşadığını dile getirdi.

Diagne, "Her yıl yeğenimin evinde Ngalakh pişiriyoruz. Ben Müslüman'ım, kız kardeşim Hristiyan. Birbirimizi farklı görmüyoruz. Bu dayanışma sadece Senegal'e özgü. Ramazanda Hristiyanlar bize iftar verirken biz de onlara Büyük Perhiz oruçlarında yemek ikram ediyoruz. Her dini bayramda birbirimizi kolluyoruz. Bu tablodan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kandoudy'nin Ngalakh dağıttığı Müslüman komşusu Adama Manga Coly de Müslümanların da Hristiyanların da aynı Allah'a inandığını ve kimsenin karşısındakinin dinini yargılamadığını söyledi.

Coly, "Senegal'de herkes birbirinin dinine saygı duyar, kimse 'benim inancım seninkinden üstün' yarışına girmez. Burası laik bir ülke. Burada Hristiyanların yanı sıra birçok tarikatla da bir arada huzur içinde yaşıyoruz." dedi.

Diyaloğun sebebi tasavvufi öğretiler

Yüzde 96'sı Müslümanlardan oluşan Senegal'de, halkın yaklaşık yüzde 60'tan fazlası Müridilik, Ticanilik ve Kadirilik gibi tasavvufi öğretileri sıkı şekilde takip ediyor.

Bu öğretiler sayesinde Senegal, Müslümanlar ile Hristiyanların bir arada barış içinde yaşadığı örnek ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

Batı Afrika'daki diğer ülkelerden farklı olarak aşırıcı unsurların bulunmadığı Senegal'de azınlıkta olan Hristiyan nüfus da bu tasavvufi öğretilere ve liderlerine saygı duyuyor.

Ülkede, aynı ailede farklı dinlere mensup kardeş veya ebeveynlere de rastlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SenegalHristiyanMüslüman
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