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Savaş mağdurlarından kalıcı konutlar için Türkiye'ye teşekkür mesajları

Savaş mağdurlarından kalıcı konutlar için Türkiye'ye teşekkür mesajları; 'Eksiğimizi bırakmıyorlar'

15 Ocak 2021 Cuma 15:45
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Savaş mağdurlarından kalıcı konutlar için Türkiye'ye teşekkür mesajları

SURİYE - Suriye'de rejimin saldırılarından kaçıp, Türkiye sınırındaki çadır kentlere yerleşen siviller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra devlet kurumları ve yardım kuruluşlarının yaptırdıkları briket evlere yerleşmeyi bekliyor. 50 bin kalıcı konutun inşaatında sona gelinirken, önümüzdeki günlerde altyapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla savaş mağduru aileler evlere yerleştirilecek. 3 yıl önce Suriye'nin Hama kentine rejimin düzenlediği hava saldırısında eşini kaybeden ve 1'i engelli 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Aliye el-Muhammed el Ahmed (33), "Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şeyimizi eksik bırakmıyorlar" dedi.

2011 yılı Mart ayında başlayan ve 1 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybettiği Suriye'deki iç savaş nedeniyle, milyonlarca sivil evlerini terk edip, göç etmek zorunda kaldı. Son yıllarda rejim unsurlarının yoğun saldırılarından korunmak için Türkiye sınırına göç eden yüz binlerce sivil, Atme ve Sermede bölgelerinde boş arazilere kurdukları çadırlarda zor koşullarda yaşamaya başladı. Kış aylarıyla birlikte şartları oldukça ağırlaşan bölgede yaşamını sürdürmeye çalışan savaş mağdurlarına, iç savaşın başladığı günden itibaren Türkiye yardım etti. Bölgede çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı, AFAD ve diğer sivil toplum örgütleri çadır, soba, yatak, gıda ve hijyen gibi temel ihtiyaç malzemelerini savaş mağduru sivillere düzenli olarak ulaştırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN DA KATKI SAĞLADI

Bölgedeki sivillerin, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla geçen yıl Türkiye’de ‘Bir aradayız, İdlib’in yanındayız’ sloganıyla kalıcı konut yapılmasına yönelik kampanya başlatıldı. Türk Kızılayı ve AFAD’ın yanı sıra yardım kuruluşlarının da yer aldığı kampanyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da maddi destek sağladı. Bugüne kadar 700 milyon lirayı aşkın desteğin sağlandığı kampanya kapsamında yapımına başlanan kalıcı konutların inşası devam ederken, birçok noktada alt ve üst yapı çalışmalarında da sona gelindi.

50 BİN BRİKET EV İNŞA EDİLİYOR

Kampanyanın başlamasının ardından İdlib’de çalışma başlatan teknik ekipler, kalıcı konutların inşa edileceği alanları belirledi. Bu çalışmanın ardından Atme, Killi, Meshed Ruhin, Deyr Hassan, Tel Kerema, Şeyh Bahr, Babiska ve Bab el Hava bölgelerinde yapılan zemin etütlerinin ardından, konutların inşasına başlandı. Suriyelilerin isteği doğrultusunda 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve avlu olarak 39 metrekareye projelendirilen konutların, binlercesi tamamlandı. Çatılarına 1 tonluk su depolarının da yerleştirildiği kalıcı konutlara, ilk etapta dezavantajlı ailelerin yerleştirileceği ve kampanya kapsamında İdlip bölgesine 50 bin briket ev yapılması planlandığı bildirildi.

‘KIŞI SICAK EVLERİNDE GEÇİRMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ’

Türk Kızılayı İdlip Ekip Başkanı Mücahit Salih Duran, son zamanlarda rejimin saldırılarında zor durumda kalan 4 milyon İdlip nüfusunun, 1 milyonunun Türkiye sınırına göç ettiğini ve çok zor şartlar altında yaşamaya çalıştıklarını belirterek, bu şartları iyileştirmek için desteklerini sürdürdüklerini söyledi. Savaş mağdurlarının yaşam koşullarını iyileştirmek adına briket ev inşasını sürdürdüklerini belirten Duran, “Şu anda da hava şartları çok kötü. Bu insanlar çok zor şartlarda yaşıyorlar ve üşüyorlar. Biz de temel ihtiyaçlarını karşılamak adına elimizden gelen desteği sağlıyoruz, ancak yeterli olmuyor. Bu nedenle milletimizin destekleriyle başladığımız kampanyada, alt yapı çalışmalarını da çok kısa süre içerisinde bitireceğiz. Ayrıca inşaatını tamamladığımız sağlık ocağının yanı sıra cami, okul ve sosyal tesislerini de tamamlayıp, aileleri buradaki evlere alacağız ve bu kışı sıcak evlerinde geçirmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Rejim uçaklarının 3 yıl önce Suriye’nin Hama kentine düzenlediği bombardımanda eşi Halid el-Muhammed el-Hasan’ı kaybettiğini ve 1’i engelli, 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi verdiğini belirten Aliye el-Muhammed el Ahmed (33), “Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şeyimizi eksik bırakmıyorlar. Her ay düzenli bir şekilde yardımlarımızı alıyoruz. Allah razı olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Savaş MağdurlarıKalıcı KonutTürkiyeTeşekkür
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