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Sarı Yelekliler protestosu 30. haftasında

Sarı Yelekliler protestosu 30’uncu haftasında

Sarı Yelekliler protestosu 30. haftasında

Sarı Yelekliler protestosu 30’uncu haftasında

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:49
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Sarı Yelekliler protestosu 30. haftasında

Fransa (DHA)

Fransa’da Sarı Yelekliler protesto gösteriler 30’uncu haftasında da devam ediyor. 29’uncu haftasında katılım çok düşük olması dikkat çekmişti.

Fransa’da Kasım 2018’de akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek için başlayan Sarı Yelekliler protestosu 30’uncu haftasında da devam ediyor. Protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik reformlarının yanı sıra polis şiddetine karşı öfkelerini göstermek için başta Paris ve Montepellier olmak üzere Fransa sokaklarında eylemlerini sürdürüyor.

Sarı Yelekliler protestosuna 29’uncu haftasında katılım oranının hayli düşük olduğu gözlemlenmişti.

Ayrıca, Montepellier’de polisin protestoculara biber gazı ile müdahale ettikleri belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sarı YeleklilerFransa Protesto
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