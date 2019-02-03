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Sarı yelekliler 12'nci kez sokaklarda

Sarı yelekliler 12'nci haftada yine sokaklarda

Sarı yelekliler 12'nci kez sokaklarda

Sarı yelekliler 12'nci haftada yine sokaklarda

03 Şubat 2019 Pazar 09:48
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Sarı yelekliler 12'nci kez sokaklarda

Fransa (DHA)

Macron yönetiminin istifasını isteyen ‘sarı yelekliler’, eylemlerinin 12. haftasında yine sokaklardaydı. Bu haftaki eylemler, polisin eylemcilere uyguladığı şiddetin artmasına tepki olarak, daha önceki eylemlerde ‘yaralanan eylemcilere’ adandı.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, eylemlerin başladığı 17 Kasım’dan bu yana 10 kişi hayatını kaybetti, 2 bin kişi yaralandı ve en az 4 kişi gözünden ciddi yara aldı.

Polisin attığı ‘flash-ball’ isimli plastik merminin gözüne isabet etmesi üzerine hastaneye kaldırılan sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues’ın gözünü kaybettiği açıklanmıştı. Rodrigues’in gözünü kaybetmesinin ardından insan hakları dernekleri ve sendikalar da eylemcilere karşı uygulanan şiddetin artması ve bunun sonucunda çok sayıda kişinin yaralanması ve hayatını kaybetmesinin ardından Fransız Danıştayı’na başvuruda bulunarak, polislerin eylemcilere karşı kullandığı ‘flash-ball’ isimli plastik mermilerin yasaklanmasını istedi. Ayrıca ‘Desarmons-les’ isimli sivil toplum örgütü eylemlerde toplamda 20 kişinin gözünü kaybettiğini belirterek, polisin silahsızlanması gerektiğini savundu.

Fransız Danıştayı ise ‘plastik mermilerin gösteri yapma hakkını engellemediği’ gerekçesiyle polislerin, eylemcilere karşı ‘flash-ball’ kullanabileceği kararını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sarı YeleklilerFransaBelçikaHollanda
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