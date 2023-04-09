Saraybosna'nın ramazan geleneği: Çocuk ve kadınlar mukabelesi

Saraybosna

Saraybosna'daki Luzani Camisi'nde mektebe giden çocuklar mukabele okurken ülkede asırlardır korunan ramazan geleneklerinden kadınlar mukabelesi başkentteki Hacı Camisi'nde bu yıl da devam ediyor.

İmam Senaid Isakovic, Luzani Camisi'nde ilk kez düzenlenen çocuk mukabelesine ilişkin AA muhabirine, mektepte yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Isakovic, "Bazı imamlar her ramazan çocuk mukabelesi yapıyor. Biz de bu ramazanda başladık. Her gün ikindi namazından sonra mektep öğrencilerimizle mukabele okuyoruz." dedi.

Çocukların okuldan sonra camiye geldiklerini anlatan Isakovic, "Çocukların çoğu oruç tutuyor. Bazen yorgun da oluyorlar ancak Kur'an-ı Kerim okumaktan vazgeçmiyorlar." diye konuştu.

Isakovic, hafta içi 30, hafta sonu da 60 çocuğun geldiğini belirterek, "Benim için en önemlisi çocukların aidiyet duygusunun sıcaklığını ve sevgisini hissetmeleri. Çocuğun buraya ait olduğunu ve bir parçası olduğunu hissetmesi çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

"Cami, dünyadaki en güzel yer"

15 yaşındaki Ishak Mahmutovic de ikinci sınıftan bu yana mukabele dinlediğini söyleyerek, "Şimdi ise mukabele okuyorum. Kendimi bildim bileli camiye geliyorum." şeklinde konuştu.

Büyüyünce hafız olmak istediğini belirten Mahmutovic, "Hıfza başladım. İmama daha iyi Kur'an-ı Kerim okumak istediğimi söyledim. Bakara Suresi'nden 10 sayfa ezberledim." dedi.

Mahmutovic, camilerinde ilk kez düzenlenen çocuk mukabelesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Cami, benim için dünyadaki en güzel yer." değerlendirmesinde bulundu.

Saraybosna'nın asırlık geleneği: Kadınlar mukabelesi

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta verilen zorunlu aranın ardından 16 yıl önce yeniden okunmaya başlanan mukabele, bu yıl da onlarca kadını bir araya getiriyor.

Mukabele okuyan kadın hafızlardan Ehlimana Godinjak, "Hacı Camisi'ndeki kadınlar mukabelesi 70 yıllık bir geçmişe sahip ancak Bosna Hersek'te bu mukabelenin 120 yılı aşkın süredir devam ettiği biliniyor." diye konuştu.

Mukabelenin 10 kadın hafız tarafından her gün öğle namazının ardından okunduğunu anlatan Godinjak, mukabeleyi takip etmek için Saraybosna'nın dört bir yanından kadınların tarihi camide buluştuğunu söyledi.

Godinjak, kadınlar mukabelesinin Bosna Hersek'in en güzel ramazan geleneklerinden biri olduğunu dile getirerek, başka ülkelerde bu tarz örneklere sık rastlanmadığının altını çizdi.

Mubina Suljic de iki yıldır Hacı Camisi'ndeki mukabelede yer aldığını belirterek, "Kadınlar mukabelesini çok duydum ancak geçen yıl dahil olabilme şansı buldum. Bu yıl da yer aldığım için oldukça mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kadınlar mukabelesi geleneğinin sürdürüldüğü başkentteki Hacı Camisi, Vekil Harç tarafından 1541 ile 1561 yılları arasında inşa edildi. Cami, geçmiş yıllarda Saraybosna'dan hacca giden hacı adaylarının uğurlama yeri olarak da kullanılıyordu.

Saraybosna'da 1697'de çıkan büyük yangında hasar gören cami, mahalle sakinleri tarafından onarılarak yeniden ibadete açıldı.