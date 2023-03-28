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Saraybosna'daki birçok okulda bomba ihbarı üzerine eğitime ara verildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki birçok okulda bomba ihbarı yapılmasının ardından eğitime ara verildiği bildirildi.

28 Mart 2023 Salı 14:37
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Saraybosna'daki birçok okulda bomba ihbarı üzerine eğitime ara verildi

Saraybosna

Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığının açıklamasında, sabah saatlerinde birçok okulda bomba olduğuna dair elektronik posta gönderildiği, bunun üzerine ilgili okullarda öğrenciler evlerine gönderilerek eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, polisin okullarda disiplinli ve ayrıntılı çalışmalar yürüttüğüne işaret edilerek, olayın Saraybosna Kantonu Savcılığına da intikal ettiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Saraybosna'da yaşayanlara sakin ve sabırlı olmaları çağrısı yapılan açıklamada, bomba ihbarının Saraybosna Belediye Mahkemesi ve bazı fakülte binaları için de yapıldığı kaydedildi.

Saraybosna'da daha önce birçok kez bomba ihbarı yapılmış fakat asılsız çıkmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SaraybosnaEğitimBomba Ihbarı
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