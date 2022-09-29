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Rüyalar Ülkesi Hollanda

Rüyalar ülkesi Hollanda; yağmurlu havası sıcak insanları ve insan hakları konusunda dünyaya örnek olan, her dinden, ırktan ve cinsiyetten kişileri ayrım yapmadan kucaklayan bir ülkedir...

29 Eylül 2022 Perşembe 12:55
Rüyalar Ülkesi Hollanda

Haber: Vedat DELEK & Büşra OKTAY

Hollanda’nın başkenti Amsterdam dünya eğlence hayatının merkezi ve parkları ile birçok turistin severek, eğlenerek, keyif alarak hayallerini süsleyen ülke olması haricinde okült konulara olan ilgisi ve desteği yine diğer ülkelere örnek teşkil etmeli. Paraview Spirituele Beurs organizasyonu ile yapılan şahane bir organizasyondan bahsetmek istiyoruz sizlere. Meraklıları www.paraview.nl adresinden etkinliklerin şehir, zaman ve konu başlıklarını görebilirler.

Fuar alanında birbirinden farklı konu başlıkları ile ziyaretçilerine şifa çalışmaları yapılıyor. İş, aşk, ilişkiler, bioenergy, tarot, astroloji, kişisel gelişim, taşlar ve tütsüler gibi birçok konuda destek alabileceğiniz muhteşem bir organizasyon. Bilet fiyatları son derece uygun ancak organizasyon gününe ve şehrine göre değişebiliyor. Aldığınız hizmetlerin bazıları ücretli bazıları ise ücretsiz olarak meraklılarına sunuluyor. Konusunda uzman kişilerin yer aldığı bu özel fuarı Hollanda gezi etkinliğinize eklemeli ve deneyimlemelisiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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