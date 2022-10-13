Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.565,94
ALTIN
1.003,34
DOLAR
18,59
STERLİN
20,95
EURO
18,13
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
Devlet Demir Yolları 4 Engelli işçi alacak
Devlet Demir Yolları 4...
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rusya’dan Birleşmiş Milletler’in kararına tepki

13 Ekim 2022 Perşembe 14:15
Rusya’dan Birleşmiş Milletler’in kararına tepki

RUSYA - Rusya’nın Birleşmiş Millletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, dün BM Genel Kurulu'nun Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki referandumlar sonucunda ilhakı tanımayarak kınama kararının çifte standart olduğunu belirtti. Nebenzia, bu oylamanın çözüme yönelik her türlü çabayı baltalayabilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

BM Genel Kurulunun Ukrayna çevresindeki krize diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki her türlü çabayı baltalayabilecek bir belgeyi onayladığına dikkat çeken Nebenzia, “Karar, Batının dayattığı çirkin çifte standartlarla dolu. Gelişmekte olan ülkeleri BM Genel Kurulu'nun Ukrayna hakkındaki Rusya karşıtı kararını desteklemeye zorlamak için yapılan şantaj kampanyasına tanıklık ettik hepimiz. Neo-sömürgeciler tarafından yönlendirilen Batı’nın gelişmekte olan devletlere karşı Rusya karşıtı karar taslağını desteklemeye zorlamak için eşi görülmemiş devasa bir şantaj ve kol bükme kampanyası başlattığına tanık olduk. BM üyelerinin temsilcileri, itaatsizliğin sonuçları konusunda doğrudan ABD’liler tarafından kelimenin tam anlamıyla kuşatıldı" diye konuştu.

Nebenzia, Rusya’nın BM Genel Kurulu'nun Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Kherson bölgelerindeki referandumlar ışığında Rusya'yı kınayan taslağın gizli oylama ile yapılmasını teklif ettiğini, ancak Arnavutluk'un prosedürün başlamasından önce açık formatlı oylama için bir teklifte bulunduğunu hatırlatırken, “Arnavutluk’un girişimi Genel Kurul tarafından onaylandı. Burada (BM'de) görev yaptığım süre boyunca asla gerçekleşmemiş olan, Genel Kurul adına bariz bir manipülasyona şahit olduk. BM tarihinde bugün olanlara benzer bir şey bulabileceğinizi sanmıyorum” diye konuştu.

BM GENEL KURUL OYLAMASI

BM Genel Kurulu, dün Rusya'nın Ukrayna’daki 4 bölgeyi yasa dışı bir şekilde topraklarına kattığına dair kınama kararını kabul etmişti. Oylamada, 143 ülke referandumlar sonucunda Rusya’nın yasadışı ilhak hamlesinin kınanması yönünde lehte oy kullanırken aralarında Rusya, Venezuela, Kuzey Kore, Belarus ve Suriye’nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullandı. Çin ve Hindistan’ın aralarında olduğu 35 ülke ise çekimser kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaBMKararTepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna’da Mikolayiv’e füze saldırısı
Ukrayna’da Mikolayiv’e füze saldırısı
Erdoğan: İnsanlık olarak hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz
Erdoğan: İnsanlık olarak hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz
Erdoğan: Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz
Erdoğan: Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz
Bakan Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile görüştü
Bakan Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile görüştü
Stoltenberg: Öncelik Ukrayna'ya daha fazla hava savunması
Stoltenberg: Öncelik Ukrayna'ya daha fazla hava savunması
Rus istihbaratı, Kerç Köprüsü patlamasıyla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı
Rus istihbaratı, Kerç Köprüsü patlamasıyla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda
Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi: Rus heyeti Genel Kurul'a girerken arkasında kan izi bırakıyor
Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi: Rus heyeti Genel Kurul'a girerken arkasında kan izi bırakıyor
Ukraynalı yetkili Dzheppar: Zaporijya’da dün gece 15 patlama oldu
Ukraynalı yetkili Dzheppar: Zaporijya’da dün gece 15 patlama oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول