Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Bakan Koca: Eskisi kadar yakın olamayız
Bakan Koca: Eskisi kadar yakın...
14 gündür kayıp otizmli genç için ormanda arama
14 gündür kayıp otizmli genç...
2'si cezaevi firarisi 3 kişi, aynı evde yakalandı
2'si cezaevi firarisi 3 kişi,...
Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu
Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rusya’da son 24 saatte 10 bin 581 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saaate 10 bin 581 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268’e yükseldi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:58
0 Okunma
Rusya’da son 24 saatte 10 bin 581 yeni koronavirüs vakası

RUSYA - Rusya’da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor. Son 24 saatte ülke genelinde 10 bin 581 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268’e yükselirken; toplam can kaybı da 1356’ya ulaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaKoronavirüs10 Bin 581 Yeni Koronavirüs Vakası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Özbekistan’da baraj çöktü
Özbekistan’da baraj çöktü
Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 2 ölü
Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 2 ölü
Rusya’da rekor artış
Rusya’da rekor artış
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı
Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı
Johnson’un bebeğinin ismi belli oldu
Johnson’un bebeğinin ismi belli oldu
Maduro’ya darbeyi planlayan ABD'li asker çıktı
Maduro’ya darbeyi planlayan ABD'li asker çıktı
Rusya’da rekor artış
Rusya’da rekor artış

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı