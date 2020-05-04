Rusya’da son 24 saatte 10 bin 581 yeni koronavirüs vakası

RUSYA - Rusya’da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor. Son 24 saatte ülke genelinde 10 bin 581 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268’e yükselirken; toplam can kaybı da 1356’ya ulaştı.