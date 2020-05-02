Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Çocukların sokaktaki oyununu polis sireni bitirdi
Çocukların sokaktaki oyununu polis sireni...
Yunusların dalgalarla dansı
Yunusların dalgalarla dansı
Küfür kavgasında anneden sonra baba da öldü
Küfür kavgasında anneden sonra baba...
Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma
Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rusya’da rekor artış

9 bin 623 yeni koronavirüs vakası

02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:07
0 Okunma
Rusya’da rekor artış

Rusya (DHA) 

Rusya’da son 24 saatte 9 bin 623 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 124 bin 54 kişiye ulaştı.

Rusya’da son bir günde vaka sayısındaki artış endişe yarattı. Ülkede 9 bin 623 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 124 bin 54’e yükseldi. Ayrıca, koronavirüs nedeniyle toplam can kaybının 1222’ye ulaştığı aktarıldı.

İNŞAAT BAKANI VE YARDIMCISI COVİD-19'A YAKALANDI

Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bakan ve yardımcısının tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Ukrayna’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
İlk kez bir Türk bilim kadını Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi
İlk kez bir Türk bilim kadını Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
ABD'den kritik koronavirüs raporu
ABD'den kritik koronavirüs raporu
DSÖ Çin temsilcisinden kritik açıklama
DSÖ Çin temsilcisinden kritik açıklama
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Rusya Başbakanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Rusya Başbakanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
NASA "en iyi dünya" fotoğrafını seçti
NASA "en iyi dünya" fotoğrafını seçti
Hollanda’da son 24 saatte koronavirüsten 84 ölüm
Hollanda’da son 24 saatte koronavirüsten 84 ölüm

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı