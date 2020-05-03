Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Rusya’da rekor artış
Rusya’da rekor artış
Dr Fauci, ifade verecek
Dr Fauci, ifade verecek
Kalaşnikof tüfek ve el bombası ele geçirildi
Kalaşnikof tüfek ve el bombası...
Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan şehit 2 asker için...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rusya’da rekor artış

Rusya’da son 24 saatte 10 bin 633 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 134 bin 687 kişiye ulaştı.

03 Mayıs 2020 Pazar 11:20
0 Okunma
Rusya’da rekor artış

Ülkede 10 bin 633 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 134 bin 687’ye yükseldi. Ayrıca, koronavirüs nedeniyle 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 1280’e çıktığı aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaKoronavirüsCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı
Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı
Johnson’un bebeğinin ismi belli oldu
Johnson’un bebeğinin ismi belli oldu
Maduro’ya darbeyi planlayan ABD'li asker çıktı
Maduro’ya darbeyi planlayan ABD'li asker çıktı
Rusya’da rekor artış
Rusya’da rekor artış
Ukrayna’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Ukrayna’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
İlk kez bir Türk bilim kadını Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi
İlk kez bir Türk bilim kadını Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
ABD'den kritik koronavirüs raporu
ABD'den kritik koronavirüs raporu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı