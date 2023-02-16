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Rusya’da nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamalar devam edecek

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik 9 Mart’ta sona ermesi beklenen kısıtlamaların devam edeceğini bildirdi.

16 Şubat 2023 Perşembe 15:09
Rusya’da nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamalar devam edecek

Moskova

Nabiullina, Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde düzenlenen “Finansta siber güvenlik” adlı forumda yaptığı konuşmada, yaptırımlardan ötürü ülkede yabancı para birimlerine yönelik uygulanan kısıtlamaları değerlendirdi.

Rusya Merkez Bankası’nın, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırım kararları neticesinde dövize yönelik katı kısıtlamalar uygulamaya başladığını anlatan Nabiullina, “Bazı kısıtlamaları kaldırdık ve mali durum istikrara kavuştu. Özellikle nakit dövize yönelik kısıtlamalar, döviz ithalatına yönelik yasaklar nedeniyle devam ediyor.” dedi.

Bankalardan nakit döviz çekimine yönelik 9 Mart’ta sona ermesi beklenen kısıtlamaların kaldırılmasının mümkün olmadığına işaret eden Nabiullina, “Ne yazık ki, şu anda döviz kısıtlamalarının sistematik bir şekilde serbestleştirilmesine olanak görmüyoruz. Kısıtlama, bazı değişikliklerle uzatılacak.” diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası'nın Mart 2022’de aldığı kararla, ülkedeki vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarından nakit olarak en fazla 10 bin dolar nakit çekebilirken, geriye kalan miktarı ruble cinsinden alabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira NabiullinaNakit Döviz çekimi
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