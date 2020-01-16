Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
122208
ALTIN
292.962
DOLAR
5.8521
STERLİN
7.6528
EURO
6.5333
Stand-Up’çı Cem İşçiler, İKÜ’de
Stand-Up’çı Cem İşçiler, İKÜ’de
Doluluk yüzde 90'ların üzerinde
Doluluk yüzde 90'ların üzerinde
Fenerbahçe'de Comolli istifa etti
Fenerbahçe'de Comolli istifa etti
Bor madeninden yatak üretildi; bakterileri öldürüyor
Bor madeninden yatak üretildi; bakterileri...
“Kahvaltının yasaklanması söz konusu olamaz”
“Kahvaltının yasaklanması söz konusu olamaz”
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rusya’da hükümet istifa etti

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Federal Meclis’e hitabının ardından Başbakan Dmitriy Medvedev istifa etti. Putin, yeni başbakan olarak Federal Vergi Hizmetleri Başkanı Mihail Mişustin'i önerdi.

Rusya’da hükümet istifa etti

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Federal Meclis’e hitabının ardından Başbakan Dmitriy Medvedev istifa etti. Putin, yeni başbakan olarak Federal Vergi Hizmetleri Başkanı Mihail Mişustin'i önerdi.

16 Ocak 2020 Perşembe 15:09
13 Okunma
Rusya’da hükümet istifa etti

RUSYA - Moskova'da milletvekillerine geleneksel yıllık konuşmasını yapan Putin, Kremlin Sarayı'nda akşamüstü Başbakan Dmitry Medvedev'le bir araya geldi. Başbakan Medvedev hükümetinin istifasını sunarken, Putin yeni bir kabine oluşturulması kararını verdi. 

Rusya lideri Putin, Medvedev’den boşalan başbakanlık görevine Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’i (53) önerdi. Putin adaylık teklifini onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sundu. Oylamanın bugün yapılması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya’da Hükümet Istifa EttiDevlet Başkanı Vladimir Putin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rejimin İdlib’e saldırısında ölenlerin sayısı 19’a yükseldi
Rejimin İdlib’e saldırısında ölenlerin sayısı 19’a yükseldi
Lavrov: Libya süreci bitmedi
Lavrov: Libya süreci bitmedi
Ruhani: Suçlular mutlaka cezalandırılmalı
Ruhani: Suçlular mutlaka cezalandırılmalı
Rum tarafından Türkiye’ye işbirliği çağrısı
Rum tarafından Türkiye’ye işbirliği çağrısı
Melbourne kentinin hava kalitesi 'en kötü' seviyede
Melbourne kentinin hava kalitesi 'en kötü' seviyede
Trump sahaya indi
Trump sahaya indi
Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek
Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek
Denktaş’ın ailesinden 'vefasızlık’ tepkisi
Denktaş’ın ailesinden 'vefasızlık’ tepkisi
Murad Wilfried Hofmann hayatını kaybetti
Murad Wilfried Hofmann hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans