Rusya’da gök taşı düşme anı kamerada

Rusya’nın Kuban bölgesinde gök taşı düştü. O anlar, bir öğrenci tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada yoğun ilgi çeken görüntülerde gökyüzünde bir cismin aşağıya doğru düştüğü ve düşüş sırasında parlak bir ışık yaydığı görüldü.
DHA
Rusya’da bir gök taşının düşme anı amatör kameralara yansıdı. O anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Rusya’da bir gök taşının düşme anı amatör kameralara yansıdı. O anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Rusya’nın Kuban bölgesinde gök taşı düştü. O anlar, bir öğrenci tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada yoğun ilgi çeken görüntülerde gökyüzünde bir cismin aşağıya doğru düştüğü ve düşüş sırasında parlak bir ışık yaydığı görüldü.
DHA