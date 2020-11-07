Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1192
ALTIN
534.943
DOLAR
8.5315
STERLİN
11.2640
EURO
10.1291
Dansçıya ölüm dayağı
Son Dakika
Dansçıya ölüm dayağı
ABD’li komutandan terör örgütü SDG'ye övgü
Son Dakika
ABD’li komutandan terör örgütü SDG'ye...
Rusya’da gök taşı düşme anı kamerada
Son Dakika
Rusya’da gök taşı düşme anı...
'Çin'den gelecek Covid aşısında öncelikli hedef genç yaş grubu'
'Çin'den gelecek Covid aşısında öncelikli...
Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni oluşturmayı anlatıyor
Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rusya’da gök taşı düşme anı kamerada

Rusya’da bir gök taşının düşme anı amatör kameralara yansıdı. O anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

07 Kasım 2020 Cumartesi 08:51
4 Okunma
Rusya’da gök taşı düşme anı kamerada

Rusya’nın Kuban bölgesinde gök taşı düştü. O anlar, bir öğrenci tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada yoğun ilgi çeken görüntülerde gökyüzünde bir cismin aşağıya doğru düştüğü ve düşüş sırasında parlak bir ışık yaydığı görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaGöktaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump seçim faturasını Savunma Bakanı ile CIA başkanına kesecek
Trump seçim faturasını Savunma Bakanı ile CIA başkanına kesecek
ABD’li komutandan terör örgütü SDG'ye övgü
ABD’li komutandan terör örgütü SDG'ye övgü
Almanya'da çiftçinin tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı
Almanya'da çiftçinin tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı
Georgia eyaletinde oylar eşit devam ediyor
Georgia eyaletinde oylar eşit devam ediyor
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Yunanistan'da yeniden 3 haftalık karantinaya giriyor
Yunanistan'da yeniden 3 haftalık karantinaya giriyor
Macron'dan ilişkileri yumuşatmak için hamle!
Macron'dan ilişkileri yumuşatmak için hamle!
Beşar Esad, Lübnan'ı eleştirdi
Beşar Esad, Lübnan'ı eleştirdi
Polonya'da kürtaj yasasına erteleme kararı
Polonya'da kürtaj yasasına erteleme kararı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma