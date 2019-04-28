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Rusya’da balistik füze fabrikası yangını

Rusya’da balistik füze fabrikasının deposu yandı

Rusya’da balistik füze fabrikası yangını

Rusya’da balistik füze fabrikasının deposu yandı

28 Nisan 2019 Pazar 11:41
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Rusya’da balistik füze fabrikası yangını

Rusya (DHA)

Rusya’nın önemli askeri tesislerinden olan kıtalararası balistik füze fabrikasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü.

Rusya’nın Krasnoyarsk şehrinde yer alan ve Rusya’nın önemli askeri tesislerinden olan Krasmaş fabrikasının deposunda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rusya Acil Durum Bakanlığı’nın açıklamasına göre, gece boyunca devam eden yangın 2 bin 500 metrekarelik bir alana yayılarak, çatının bir bölümünün çökmesine neden oldu.

Ayrıca, depoda başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği ve bunun sonucunda da yangının, bu sabah yerel saat ile 04:17 sıralarında söndürüldüğü belirtildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ‘Sarmat’ isimli füzelerin üretildiği alanın yangından etkilenmediği açıklandı. Yangının çıkış nedenine dair araştırmalar sürerken, yangının ‘ihmalden’ çıkmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaBalistik Füze
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