Rusya’da 6 bin 198 yeni koronavirüs vakası

RUSYA - Ülkede 6 bin 198 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 87 bin 147’ye yükseldi. Öte yandan, son bir günde 47 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 794’e ulaştığı bildirildi.