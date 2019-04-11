Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97369
ALTIN
239.605
DOLAR
5.7305
STERLİN
7.4984
EURO
6.4557
Tanery’ye en büyük destek İsmail YK’dan
Tanery’ye en büyük destek İsmail...
55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul'dan start alacak
55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu...
Onur Barış ilk filmi 'Benden Hikayesi'yle Sait Faik'i beyaz perdeye taşıdı
Onur Barış ilk filmi 'Benden...
Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız
Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız
Kalp hastalığının risklerini ortadan kaldırmak mümkün
Kalp hastalığının risklerini ortadan kaldırmak...

Rusya: Ukrayna’nın Kerç ihlalleri çatışmaya yol açabilir

Rusya: Ukrayna’nın Kerç Boğazı’ndaki ihlalleri çatışmaya yol açabilir

Rusya: Ukrayna’nın Kerç ihlalleri çatışmaya yol açabilir

Rusya: Ukrayna’nın Kerç Boğazı’ndaki ihlalleri çatışmaya yol açabilir

11 Nisan 2019 Perşembe 09:37
10 Okunma
Rusya: Ukrayna’nın Kerç ihlalleri çatışmaya yol açabilir

KİEV (DHA) 

Rusya, Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı’ndan geçişinin, ‘NATO’nun da dahil olacağı askeri çatışmaya yol açabileceği’ uyarısında bulundu.

Rusya Federasyon Konseyi, NATO’nun kuruluşunun 70’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı’ndan geçiş prosedürlerini ihlal etme girişimleri, Rusya ile Ukrayna arasında, NATO’nun da dahil olacağı askeri çatışmaya yol açma riski taşıyor” denildi.

NATO’nun, 2008 yılındaki Rus-Gürcü savaşında Gürcistan’ı desteklediği, Ukrayna’nın 25 Kasım 2018’de ‘Rus karasularına yasa dışı şekilde girmesine’ de destek verdiği belirtilen açıklamada, “NATO, böylece bu iki ülkedeki iktidarları, yasa dışı hareket etmeleri ve yeni maceralara atılmaları konusunda cesaretlendiriyor” denildi. 

Rusya Federasyon Konseyi açıklamasında ayrıca, Rusya ile NATO’nun ‘karşılıklı saygı çerçevesinde, tarafların yasal hakları göz önünde bulundurarak, diktalardan ve ültimatomlardan kaçınarak yapıcı ilişkiler kurması gerektiği’ ifade edildi. 

Azak Denizi’nde geçen kasım ayında Rus ve Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya gelmişti. Rusya, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Ukrayna gemilerine müdahalede bulunmuş ve Ukraynalı askerleri gözaltına almıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaKerç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan’da 7 aşamalı genel seçimin ilk etabı başladı
Hindistan’da 7 aşamalı genel seçimin ilk etabı başladı
Kazakistan erken seçime gidecek
Kazakistan erken seçime gidecek
Bolivya Devlet Başkanı geliyor
Bolivya Devlet Başkanı geliyor
Erdoğan ve Putin, iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Erdoğan ve Putin, iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den Moskova'da önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den Moskova'da önemli mesajlar
Tunus’ta kaza: 5 ölü
Tunus’ta kaza: 5 ölü
Sarı Yelekliler eylemleri 21’inci haftasında
Sarı Yelekliler eylemleri 21’inci haftasında
Meghan, Kraliçe'nin Doktorunu Reddetti
Meghan, Kraliçe'nin Doktorunu Reddetti
Türk avukatlar: Hukuk devleti Almanya, NSU davasında yoktu
Türk avukatlar: Hukuk devleti Almanya, NSU davasında yoktu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans