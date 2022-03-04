Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.005,49
ALTIN
889,18
DOLAR
14,23
STERLİN
18,95
EURO
15,66
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model alacak
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model...
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve aşçı alımı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist...
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Doğu'da kış geri döndü
Kapat

Rusya tarafından kuşatılan Mariupol’de bombardıman devam ediyor

04 Mart 2022 Cuma 13:22
Rusya tarafından kuşatılan Mariupol’de bombardıman devam ediyor

UKRAYNA - Rusya’nın kuşattığı Azak Denizi’ndeki Mariupol liman kentinde, Ukrayna Ulusal Muhafızları’nın direnişinin devam ettiği ancak Rusya ordusunun yerleşim yerlerini hedef alan bombardımanın sürdüğü belirtildi.

Ukrayna’nın stratejik kentlerinden biri olan 400 bin nüfuslu Mariupol kentinin dün Rusya ordusu tarafından kuşatıldığı açıklaması yapılmıştı. Ukraynalı yetkililer, bugün sabah yaptıkları açıklamada Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından kentin savunmasının devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, Rus birliklerinin demiryolu da dahil olmak üzere kentin altyapısını yok etmek için şehri sürekli bombalamaya devam ettiğini ve yerleşim yerlerinin de zarar gördüğü belirtildi.

Ukrayna makamları açıklamasında, kentin savunmasının Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından yapıldığı ve kentin eteklerinde sabotaj gruplarına karşı da savunma yapıldığı ifade edildi. Mariupol, Rusya için kilit bir stratejik hedef olduğu ve Rusya tarafından ele geçirilmesi halinde güney yarımada Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirebileceği belirtildi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MariupolBombardımanUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının açılış konuşmasını yaptı
Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının açılış konuşmasını yaptı
IAEA uyardı: Zaporjiya Nükleer Santrali’nde güç kullanmayı derhal durdurun
IAEA uyardı: Zaporjiya Nükleer Santrali’nde güç kullanmayı derhal durdurun
'Neden Geldim Amerika’ya? kitabımın imza gününü İstanbul'da gerçekleştirdik!
'Neden Geldim Amerika’ya? kitabımın imza gününü İstanbul'da gerçekleştirdik!
Romanya’nın savaş uçağı ve helikopteri Karadeniz kıyısında düştü
Romanya’nın savaş uçağı ve helikopteri Karadeniz kıyısında düştü
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ve Zelenski ile telefonda görüştü
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ve Zelenski ile telefonda görüştü
Kiev metrosunda gergin bekleyiş
Kiev metrosunda gergin bekleyiş
Rusya, Çernihiv’de petrol rafinerisini vurdu
Rusya, Çernihiv’de petrol rafinerisini vurdu
Kiev’deki Dünya Mirası Aziz Sofya Katedrali tehlike altında
Kiev’deki Dünya Mirası Aziz Sofya Katedrali tehlike altında
Enerhodar kentinde halk barikat kurdu
Enerhodar kentinde halk barikat kurdu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma