Rusya, tahıl anlaşmasının uzatılması kararını 18 Kasım'a kadar belirleyecek

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya’nın gübre ve tahıl ihracatının önündeki engelin kaldırılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) ile imzalanan mutabakatın yerine getirilmediğini belirtirken, ülkesinin 18 Kasım'da sona erecek tahıl anlaşmasının geleceği hakkındaki son kararını vereceğini söyledi.



Ukrayna’dan güvenli tahıl sevkiyatı anlaşmasının 120 günlük süreye sahip olduğunu ve ilk aşamanın 18 Kasım'da sona erdiğini hatırlatan Zakharova, Rusya ile BM arasında üç yıllık bir süre için muhtıra da imzalandığına vurgu yaparak, “BM Genel Sekreteri, kendi inisiyatifiyle düzenlenen iki anlaşmadan oluşan bir paket anlaşmayı imzalamıştı. Bu paket anlaşmada bir şartın yerine getirilmesi, tüm anlaşmanın yerine getirildiği anlamına gelmiyor. Bu, eşit olarak yapılması gereken bir anlaşma” diye konuştu.



Ukrayna tahılı ile ilgili kısmın temelde uygulanmakta olduğunu gördüklerini söyleyen Zakharova, ancak uygulamanın Ukrayna tahılının çıkarılması sorununu çözmek için bir anlaşmaya varma ihtiyacı hakkında sürekli baskı yapan Batı ülkelerinin ilk başta dile getirdiği amaç ve hedeflerden uzak olduğunun da altını çizdi.



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Anlaşmanın diğer şartının ise hiçbir şekilde uygulanmadığına dikkat çeken Dışişleri Sözcüsü, Rusya'nın bu konuyu BM'de her düzeyde yapılan müzakerelerde gündeme getirdiğini hatırlatarak, “Bu resim bize uymuyor. Rusya'nın gıda ve gübre ihracatında herhangi bir sorun olmadığına dair Batı'dan yapılan tüm açıklamalara rağmen, kısıtlamalar sürüyor. Buna göre, 18 Kasım'a kadar gerçek verilere dayanarak tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağı konusunda karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.