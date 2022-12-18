Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.214,29
ALTIN
1.074,86
DOLAR
18,65
STERLİN
22,70
EURO
19,77
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
İstanbul ve Kocaeli'de 69 Vakıf taşınmazı kiraya verilecek
İstanbul ve Kocaeli'de 69...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yerleri
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık...
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Personel alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı...
TOKİ Rize Merkez'de iş yeri satışı yapacak
TOKİ Rize Merkez'de iş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Güney Askeri Bölgesi’ni ziyaret etti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin Güney Askeri Bölgesi’ni ziyaret etti

18 Aralık 2022 Pazar 14:42
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Güney Askeri Bölgesi’ni ziyaret etti

RUSYA, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin Güney Askeri Bölgesi’ni ziyaret etti. Bölgede konuşlanmış askerleri denetleyen Şoygu, incelemelerde bulundu ve komutanlardan Ukrayna’daki savaşa ilişkin bilgi aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güney Askeri Bölgesine bir çalışma ziyareti dzüenledi ve Özel Askeri Harekat alanlarındaki birliklerin (kuvvetlerin) gruplandırılmasını denetledi. Şoygu, birliklerin konuşlandırıldığı bölgelerin etrafında uçuş yaptı ve Özel Askeri Harekat bölgesindeki Rus birliklerinin ileri pozisyonlarını kontrol etti. Ön cephede, Rus askerlerle konuştu ve personele savaş görevlerinin örnek niteliğindeki performansı için teşekkür etti” denildi.

KOMUTANLARLA GÖRÜŞTÜ

Şoygu’nun komutanlarla bir araya geldiği ve Rus ordusunun Ukrayna’daki savaştaki durumu ve atacağı adımları değerlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, “Şoygu, komutanların mevcut durum ve Rus birliklerinin operasyon alanlarındaki eylemleri hakkındaki raporlarını dinledi. Komutanlarla görüşme sırasında, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı, birliklere kapsamlı destek organizasyonuna, sahada personel konuşlandırma koşullarına, tıbbi ve arka birimlerin çalışmalarına özel önem verdi” ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma Bakanı ŞoyguGüney Askeri BölgesiSergey Şoyguönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zelesnki: Rus füzelerini yüzde yüz önlemek mümkün
Zelesnki: Rus füzelerini yüzde yüz önlemek mümkün
BM ve AB’den eleştiri geldi, Musk hesapları açtı
BM ve AB’den eleştiri geldi, Musk hesapları açtı
Avustralya’da ıspanak yiyen 47 kişi zehirlendi, 17’si hastaneye kaldırıldı
Avustralya’da ıspanak yiyen 47 kişi zehirlendi, 17’si hastaneye kaldırıldı
Zelenski: Herson’da Kızılhaç yardım merkezi vuruldu
Zelenski: Herson’da Kızılhaç yardım merkezi vuruldu
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi
Erdoğan: Türkmen gazının Batı pazarlarına nakline başlamamız gerekiyor
Erdoğan: Türkmen gazının Batı pazarlarına nakline başlamamız gerekiyor
Erdoğan, Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Erdoğan, Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Ukrayna Başbakanı: IAEA, Ukrayna'daki nükleer santrallere kalıcı teknik misyonlar gönderecek
Ukrayna Başbakanı: IAEA, Ukrayna'daki nükleer santrallere kalıcı teknik misyonlar gönderecek
Twitter, danışman kurulunu feshetti
Twitter, danışman kurulunu feshetti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول