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Rusya: Petrol fiyatı varil başına 300 dolar veya daha fazla olabilir

08 Mart 2022 Salı 16:02
Rusya: Petrol fiyatı varil başına 300 dolar veya daha fazla olabilir

RUSYA - Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexander Novak bugün yaptığı yazılı açıklamada “Rusya'dan gelen enerji kaynaklarını kesmek istiyorsanız, devam edin, biz buna hazırız. Bu hacimlerin nereye yönlendirileceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı. Novak petrol fiyat artışının şimdiden 130 doları aştığını belirterek “Fiyat artışı tahmin edilemez, varil başına 300 dolara kadar veya daha fazla olacak” dedi.

Açıklamada “Avrupa yılda yaklaşık 500 milyar metreküp gaz tüketiyor. Rusya bunun yüzde 40'ını sağlıyor. Rusya, onlarca yıldır güvenilir bir ortaktan başka bir şey olmadı. Gazprom, Avrupa'ya gaz tedarikine ilişkin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye devam ediyor. Rusya, Avrupa'nın önemli bir petrol tedarikçisidir. Avrupa yaklaşık 500 milyon ton petrol tüketiyor ve Rusya bunun yaklaşık yüzde 30'unu sağlıyor, yani 150 milyon ton ve bunun üzerine 80 milyon ton petrokimya. Ortaklarımızın, tüccarların, nakliye şirketlerinin, bankaların ve finans kuruluşlarının muazzam bir baskı altında olduğunu görüyoruz” ifadeleri yer aldı.

VARİL BAŞINA 300 DOLAR

Novak açıklamasında “Bu tür açıklamaların ve eylemlerin sadece piyasayı alt üst edeceğinin altını çizmek isterim. Petrol fiyatlarının varil başına 130 doları aştığını zaten gördük. Ayrıca herkes, Rusya'nın tedarik ettiği petrol ve petrokimya ürünlerinin, geniş boru hattı altyapısı ve deniz lojistiği ile Avrupa pazarında şu anda en rekabetçi olduğunu biliyor. Yukarıda bahsedilen Rus petrolünün dünya pazarı için feci sonuçları olacağı açıktır. Fiyat artışı tahmin edilemez, varil başına 300 dolara kadar veya daha fazla olacak.Ve Avrupa pazarında Rus petrolünün yerine yedeğini çabucak bulmak mümkün değil. Yıllar alacak ve Avrupalı tüketiciler için hala çok daha pahalı olacak.” dedi.

Başbakan Yardımcısı Novak “Rusya'dan gelen enerji kaynaklarını kesmek istiyorsanız, devam edin, biz buna hazırız. Bu hacimlerin nereye yönlendirileceğini biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

DHA

Son Güncelleme: 08.03.2022 16:14
Anahtar Kelimeler:
RusyaPetrol Fiyatları
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