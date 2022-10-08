RUSYA: Patlama köprü üzerindeki kamyondan kaynaklı

NAC Açıklamasında “Kırım köprüsünde bir kamyon patladı. Bugün saat 06.07’de (03:07 GMT) Kırım Köprüsü’nün Taman Yarımadası tarafındaki otomobil kısmında bir kamyon havaya uçtu, bu da Kırım Yarımadası yönünde ilerleyen trenin yedi yakıt tankının patlamasına neden oldu. Köprünün iki otomobil yolunda kısmi çökme meydana geldi. Köprünün (deniz taşıtıyla) geçilebilir kısmının üzerindeki kemer hasar görmemiştir. Olay yerinde, patlamanın koşullarını belirlemek ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için önlemler alınmaktadır” denildi.

Kerch Boğazı üzerindeki 19 km'lik Kerch Köprüsü, Moskova'nın Kırım'ı ilhak etmesinden dört yıl sonra, 2018'de Başkan Vladimir Putin tarafından açılmıştı.